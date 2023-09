Xavi: "Mi renovación está hecha hace días"

"La renovación está hecha hace días, llegamos a un acuerdo hace días y se anunciará en breve. Dije que estaba del cero al diez en diez puntos y sigue de diez. Hemos llegado a un acuerdo, estoy contento. Se anunciará pronto, no sé cuándo pero pronto", desveló en rueda de prensa.

Xavi espera que esta temporada sea la de la confirmación. "Dimos muestras el primer año, el segundo llegaron títulos y esta temporada quizás es la de la confirmación de buenos partidos y resultados. Me siento apoyado por el presidente, me noto muy fuerte en confianza. Los jugadores se lo pasan bien, vienen a disfrutar. Es un buen momento pero no tenemos que dejar de trabajar para que esto siga funcionando", apuntó.

De todos modos, pese a ser feliz y verse respaldado, rió al ser cuestionado sobre si aguantaría una carrera larga en el banquillo 'culer'. "Quince años lo veo complicado, está claro que esto es el Barça y hay una exigencia terrible. Sí que es verdad que sé dónde estoy. Pero hay momentos que no lo he pasado bien y otros que he disfrutado una barbaridad, esto ya lo he dicho muchas veces, es como una montaña rusa de sensaciones", argumentó.