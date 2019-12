Xavi: "Catar nos ha dado todo, es un país muy fácil para vivir"

Xavi Hernández se encuentra muy feliz en Catar. El exfutbolista español ha afirmado que es un país "muy fácil para vivir". "La familia está muy feliz porque nos han dado todo. Es un país muy fácil para vivir, muy cómodo, acogedor y seguro".

Lo ha dicho en una entrevista en la web de la FIFA, en la que también cuenta cómo está viviendo sus primeros meses como entrenador. "Ya tenía una visión futbolística en mente, como todos saben, yo crecí en el Barça y en la Selección. Me describiría como alguien a quien le gusta tener la pelota, sufro si mi equipo no la tiene. Cuando empecé como entrenador no pensaba demasiado en el lado defensivo del juego, pero ahora sufres. Ese 30-40 de posesión que no tienes es cuando tienes que trabajar duro".

Además, compara su estilo con el de otros entrenadores: "Está claro que mi estilo de entrenamiento no es el mismo que el de Simeone, pero no tengo nada más que admiración por él y por todo lo que ha logrado en el Atlético. Los gustos de Guardiola o Klopp también han dejado su huella, y Luis Aragonés, Vicente del Bosque y Luis Enrique también son grandes entrenadores".