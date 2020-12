Webó afirma que el cuarto árbitro del PSG-Basaksehir se dirigió al banquillo diciendo "echa a ese negro"

El partido de Champions League entre el PSG y el Basaksehir ha sido detenido por la UEFA por supuestos insultos racistas del cuarto árbitro cuando se refería a los jugadores del banquillo del equipo turco.

La polémica empezaba con la intención del árbitro de sancionar a uno de los jugadores. En ese momento, el cuarto árbitro especificó que debía expulsar "al negro", según nos indica Pierre Webbó que fue quien reaccionó contra el cuarto árbitro.

Así se lo ha confirmado en Radioestadio a Alexis Martín Tamayo: "Hemos protestado una falta, éramos 4 o 5 en el banquillo y el cuarto árbitro ha dicho echa al negro. Es increíble". De este modo, le han recriminado que nunca se dirigen al resto de jugadores como blancos y esto ha hecho que los jugadores del equipo turco se retirasen del encuentro.

Demba Ba pide explicaciones al colegiado

El jugador senegalés del Basaksehir se ha enfrentado al árbitro y le ha pedido explicaciones por referirse a él como "ese negro". El jugador le preguntaba "¿Por qué tienes que referirte a mí como hombre negro? Nunca lo harías con un hombre blanco".

El equipo turco ha reaccionado en la redes sociales

La reacción del conjunto turco no se ha hecho esperar y ha escrito en sus redes sociales con el lema "No to racism" que utiliza la organización de la competición.