El Ibiza expulsa a los recogepelotas que enviaron un vídeo racista al portero del Sporting B

El Ibiza ha anunciado que expulsa a los recogepelotas que enviaron un vídeo dedicando mensajes racistas al portero Christian Joel, que milita en el Sporting B. "Tras el partido, los recogepelotas me mandaron un vídeo llamándome "inmigrante" con la sudadera que me cogieron ", denunció el propio portero en Twitter.

Ocurrió tras el partido en el que se enfrentaron los dos equipos y que acabó con victoria para el Ibiza. El propio portero denunció a través de su Twitter los mensajes racistas de los recogepelotas, publicando el vídeo.

"Tras el partido en Ibiza, los recogepelotas me mandaron un video llamándome "inmigrante" con la sudadera que me cogieron. Estas situaciones no se pueden consentir de ninguna manera. Vivimos en una sociedad en la que el racismo no tiene cabida en ningún aspecto de la vida", fue el mensaje del meta del Sporting B.

Con la difusión del vídeo, que no ha tardado en hacerse viral, el Ibiza ha publicado un comunicado en el que anuncia su expulsión y desaprueba este tipo de comportamientos: "Como no podía ser de otra manera, nuestro club expulsará a estos chicos de la Academia de forma fulminante".

Además, Amadeo Salvo, el presidente del club, ha compartido un mensaje en su cuenta de Twitter para insistir en condenar este suceso: "Por respeto a Joel, al propio Sporting, a nuestro club y su afición, estos jóvenes que han cometido una falta tan grave no pueden seguir más tiempo con nosotros. Ojalá les sirva de aprendizaje".