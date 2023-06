Uriarte: "Ha sido Iñigo Martínez el que ha querido marcharse"

LEER MÁS Iñigo Martínez confirma su marcha del Athletic

"El Athletic quiso renovar a Iñigo y ha sido Iñigo el que ha querido marcharse a otro club", recalcó Uriarte en una extensa rueda de prensa de más de dos horas que ha compartido con el director general, Jon Berasategi, y el director de fútbol, Mikel González, para realizar un balance de la frustrante temporada que ha protagonizado el primer equipo.

Uriarte y Berasategi han expuesto cronológicamente el desarrollo el proceso de conversaciones con Iñigo Martínez desde que en abril de 2022, bajo el mandato de Aitor Elizegi, se le presentó "una oferta por escrito" y en mayo el agente trasladó al club que preferían esperar al resultado de las elecciones de junio. Tras la llegada de Uriarte a la presidencia "uno de los primeros temas" que abordó fue el de la continuidad de Iñigo y el 11 de julio se reunió con su representante en una comida para trasladarle verbalmente y por escrito que mantenía y hacía "suya" la oferta de la anterior junta.

"Cuatro días después recibimos su respuesta y nos dijo que tenía una oferta de un club importante y que quería marcharse", desveló Uriarte quien a partir de ese momento derivó la gestión del asunto a Berasategi. El director general aclaró que "unos días más tarde" recibió una llamada "de un ejecutivo de un club", en referencia al FC Barcelona, comunicando que "estaban interesados" en su fichaje, pero sin trasladar "ninguna oferta oficial", y que su respuesta fue que para el Athletic el central "es un jugador vital" y que querían que se quedara en Bilbao.

"Transcurre el mercado de verano y la voluntad de Iñigo sigue siendo salir. Justo antes de acabar ese mercado su representante nos dice, además de manera tajante, que no iba a renovar con el Athletic. Que tiene contrato en vigor, pero que nos abstengamos de retomar ningún tipo de negociación para renovar su contrato", expuso Berasategui.

Añadió el ejecutivo que desde esas fechas, a finales de agosto del pasado año, "ha habido acercamientos infructuosos" con el futbolista hasta el anuncio oficial de su salida realizado esta semana y respondido el duros términos por un autodenominado "entorno" del futbolista. En una nota enviada por su gabinete de comunicación se aseguraba que el Athletic nunca presentó "oferta alguna, ni siquiera asumiendo el punto de la negociación en la que se había quedado la anterior Junta Directiva" y acusaba al club de un "acto deshonesto" al asegurar que había rechazado una oferta.

"No voy a entrar a valorar si está mintiendo o no. Lo que puedo confirmar es que el Athletic no está mintiendo y nos remitimos a la información que hemos dado", subrayó Uriarte antes de recalcar que la oferta oficial realizada en abril de 2022 "nunca se ha cancelado y siempre ha estado vigente".

"Hasta el último día, el club ha defendido la profesionalidad del jugador y no hemos entrando a confirmar ni desmentir rumores por el interés del jugador, de la plantilla y del Athletic. Nos gustaría zanjar el asunto hoy. Por nuestra parte ha quedado claro lo fundamental que es quién quería que el jugador continuara y quién se quería marchar", remachó el presidente.