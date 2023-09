Uriarte: "Si el Al Nsser no hubiese aparecido, Laporte estaría en el Athletic"

"No es solo una decisión de dos partes, sino que también participa su club de origen, y no podemos entrar en una guerra de pujas con un club árabe. Es una opinión personal, pero creo que si el Al Nsser no hubiera aparecido, Laporte estaría con nosotros", subrayó Uriarte en una extensa rueda de prensa que ofreció en Lezama junto al director de fútbol, Mikel González, para valorar el comienzo de la temporada.

González apuntó previamente que, tras la salida de Iñigo Martínez, el club se había fijado "dos objetivos" como posibles refuerzos. Uno era Laporte y el otro un futbolista que "puede jugar de central o lateral y que prefirió seguir en un equipo de Champions a la opción del Athletic", un perfil que encaja con el de César Azpilicueta, aunque el responsable deportivo evitó dar su nombre.

Tanto Uriarte como González recalcaron que el Athletic "ha hecho todo lo posible y más" para recuperar al central de Agen, que salió del conjunto vasco rumbo al Manchester City en enero de 2018, y que dejan "la puerta abierta" para el futuro "siempre que el equipo tenga esa demanda y el jugador quiera".

"Sabemos de primerísima mano que el jugador ama al Athletic, que nos sigue y que tiene esa idea (la de volver a Bilbao) en mente, pero hay más partes implicadas y hay un club de origen -el Manchester City- con el que tienes que llegar a acuerdos", incidió.