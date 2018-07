Unai Emery: "Solo vale ganar ante el City para seguir"

Yo soy el responsable cuando se ganas y se pierde

El entrenador del Sevilla, Unai Emery, ha reconocido esta tarde, sobre el partido de la Liga de Campeones que disputarán ante el Manchester City inglés en el Sánchez Pizjuán, que "mañana solo vale ganar para seguir", en alusión a las opciones de continuar en esta competición.

El técnico guipuzcoano, en su comparecencia en el estadio sevillista en la víspera del encuentro, ha apuntado que, después de la derrota (2-1) en el campo del City en la tercera jornada de esta fase de grupos,si gana otra vez el rival será "inalcanzable" pues se quedaría ya con seis puntos de ventaja a falta de dos jornadas.

Emery ha destacado que el encuentro "es decisivo de cara a buscar el segundo puesto" del grupo D y que por ello deben "contemplar solo ganar".

El preparador sevillista se ha mostrado optimista "por la inercia que lleva el equipo en el Sánchez Pizjuán" y que mañana deben "darle ese toque de continuidad, pero con un reto mayor, equiparable al partido del Barcelona -con victoria hispalense (2-1) en la Liga BBVA-".

"El Manchester City es el líder de la 'Premier' y nos deberá poner en nuestra máxima capacidad para superarlo", ha afirmado Emery, quien ha añadido que mañana es "un partido bonito, en el Sánchez Pizjuán y con la afición, para seguir siendo protagonistas en la Champions".

"Yo soy el responsable cuando se ganas y se pierde. Me mantengo equilibrado cuando me quieren sacar a hombros o me quieren hundir con cemento encima. Las opiniones de fuera algunas pueden aportar otras no", ha relatado sobre las críticas que recibe al no tener su equipo continuidad en el rendimiento desde el inicio de la campaña.

También ha dicho del Manchester City que "es un rival de mucha dificultad tanto para defender como atacar, con jugadores 'top' y un equipo muy hecho".

Emery, sobre la participación mañana del centrocampista argentino Éver Banega, el organizador del equipo, ha comentado que "la sensación es positiva" en la evolución de la lesión de tobillo y que por ello es "moderadamente optimista" y también porque "el quiere estar", por lo que esperarán hasta mañana mismo.

Sobre la situación del delantero italiano Ciro Immobile, prácticamente inédito en lo que va de temporada, ha precisado que está "contento con su implicación y trabajo" y que en el transcurso del curso "irá entrando mas".