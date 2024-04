Todos los titulares de Luis Rubiales en El Objetivo: "He sufrido un apaleamiento mediático muy grande"

Luis Rubiales ha sido protagonista este miércoles en un programa especial de 'El Objetivo'. El expresidente ha concedido una entrevista con Ana Pastor en la que ha repasado todos los temas que le han puesto en el foco en los últimos meses desde su beso no consentido a Jenni Hermoso tras la final del Mundial de fútbol femenino y el estallido de la 'Operación Brody'.

El presidente de la RFEF ha comenzado la entrevista defendiendo su trabajo y el de su equipo afirmando que "han sido detenidas muchas personas en las que confío" y que duda de que "nadie haya cometido una ilegalidad". También se ha defendido de las acusaciones de corrupción diciendo que nunca ha recibido una mordida.

Rubiales, además, ha afirmado que es víctima de una persecución que le afecta tanto a él como a su entorno y ha explicado que se marchó a República Dominicana porque "quería estar en un lugar tranquilo y fuera del foco".

"Parece que no quieren dejar que me gane la vida ni en el mundo del fútbol ni fuera.He sufrido un apaleamiento mediático tan grande que era imposible para mí trabajar (...) Estamos en una sociedad en que para algunos la presunción es culpabilidad, no de inocencia", ha señalado.

Rubiales ha negado también irregularidades en los contratos con el Estadio de La Cartuja ni en la adjudicación de la Supercopa de España a Arabia Saudí. "Jamás (recibí pagos). Se pone en un contexto de que me llevo algo. Corriente demoledora contra gente que no se ha demostrado nada. Qué problema hay que le diga a un empresario que aquí puede construir hoteles", ha contado.

"Fue Kosmos (la empresa de Gerard Piqué, también investigado) quien trajo a Arabia Saudí. Cuando hay una denuncia te imputan. Es falso que eligiéramos esa oferta habiendo otra mejor. Hay denuncias, hay gente hostigando y habrá que aclarar las cosas. Si es verdad que nos han grabado verán que yo no me he llevado ninguna mordida de Piqué. Ni me ha ofrecido nada ni me he llevado nada", ha añadido.

El caso Jenni Hermoso

Sobre Rubiales planea, además, la sombra del caso Jenni Hermoso, por el que la Fiscalía pide dos años y medio de cárcel para el expresidente por agresión sexual y coacciones.

"No puedo llegar a entender que alguien piense que eso es una agresión sexual", dice un Rubiales que defiende que se produjo en un contexto de celebración y que la propia Hermoso le dio su consentimiento acusándola, incluso, de cambiar su versión.

Sobre las coacciones de las que se le acusan, Rubiales asegura que solo habló con Hermoso durante unos segundos en el avión. "Nadie va a poder demostrar que alguien de la Federación coaccionó. Si acaso intentaron hablar para tratar de ayudar para salir a nivel público", explica.

Incluso en este tema el propio Rubiales se presenta como víctima. "El que no ha tenido vida en paz, tranquilidad y se ha quedado sin trabajo, en la calle y defenestrado he sido yo".

Su relación con Koldo García

Rubiales también ha hablado sobre su relación con Koldo García después de que en los últimos días se publicaran mensajes intercambiados entre ambos. El ex presidente reconoce que habló con Koldo "tres o cuatro veces" y afirma que era un proceso habitual con mucha gente del mundo de la política que les pedían entradas.