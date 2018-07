Tebas presenta una demanda contra AFE en la Audiencia Nacional

Javier Tebas, presidente de la Liga Profesional de Fútbol ha presentado una demanda contra la huelga convocada por la Asociación de Futbolistas Españoles y que obligaría a parar la competición en la jornada 37. Tebas ha acudido a la Audiencia Nacional a presentar esa demanda porque entiende que se trata de una huelga ilegal al no incumplirse ninguna condición del convenio.

El presidente de la Liga de Fútbol Profesional (LFP), Javier Tebas, presentó hoy en la Audiencia Nacional una demanda contra la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), porque entiende que la huelga convocada por esta "es ilegal" ya que "no se ha incumplido nada del convenio colectivo". "La demanda es contra el sindicato porque es una huelga ilegal, porque no hemos incumplido nada del convenio colectivo para que nos hagan una huelga. La Federación lo que ha hecho es una especie de paro, no tenemos muy claro cómo, amparando la huelga ilegal del sindicato", explicó tras presentar la demanda, que debe resolver la Sala de Social de la Audiencia.

El presidente de la LFP insistió en que "no es un tema de derechos laborales" y en que "es un fraude la huelga, porque se ha hecho con un montaje con la Federación", cuya decisión de suspender de forma indefinida las competiciones desde el día 16 también ha sido recurrida ante el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) "Hemos pedido la suspensión cautelar de las decisiones de la comisión delegada de la Federación y también que el juzgado que tramite con la máxima urgencia posible o que adopte una decisión cautelar", señaló dos días después de que la RFEF anunciara la suspensión indefinida de la Liga ante la decisión de la AFE de hacer huelga, respaldada por los comités de árbitros y entrenadores, además de las federaciones territoriales.

Tebas dijo desconocer si la competición de Liga puede terminar tras la disputa de la jornada del próximo fin de semana, ya que eso es competencia de la Federación Española de Fútbol (RFEF), aunque anunció la disposición de la Liga para jugar los partidos pendientes "en junio, después de los compromisos de la selección y sin los jugadores que estén en la Copa América".

"La Federación es la que decide cuándo terminan los campeonatos. Los que nos han metido en este lío son la Federación y el sindicato. Imagino que habrán evaluado los efectos de la decisión que han tomado", añadió antes de cifrar en unos 50 millones de euros por jornada los daños y perjuicios que afectan a quinielas, derechos audiovisuales y patrocinadores nacionales e internacionales.

El presidente de la LFP explicó que ayer pidió una reunión urgente de la comisión responsable del convenio de coordinación que los clubes tienen suscrito con la RFEF, aunque aún no ha recibido "ningún tipo de respuesta". "No entiendo a los jugadores en absoluto, porque tenemos un marco de negociación colectiva y este verano pasado hemos firmado un convenio donde se garantizan salarios y muchas cuestiones que quieren, pero en el marco de un Real Decreto-Ley que ha dictado el Gobierno el sindicato no tiene que intervenir en absoluto", apuntó.

También dijo que "hay que agradecer al Gobierno la labor encomiable al tener sensibilidad con los deportistas", por destinarles un porcentaje de los ingresos de la venta de los derechos audiovisuales. "Si el sindicato quiere más importe para sus sueldos debe ser en el marco de la negociación colectiva. A Rubiales le dije que si no estaba contento que nos sentaríamos a hablar, pero jamás en el marco de presión de una ley", añadió.

Cuestionado sobre si los jugadores pueden estar manipulados, Tebas habló de "estrategia común" y explicó que en la demanda se hace constar que quieren "hacer un derecho de huelga rarito", ya que el derecho de huelga es para no entrenar o no jugar y la jornada se amortiza". "Han buscado la suspensión haciendo un fraude al derecho de huelga para hacer un daño a la Liga", aseguró antes de afirmar que algunos jugadores acudieron a la convocatoria de la AFE de ayer con la idea de que se iba a hablar del tema y del problema fiscal que tienen algunos.