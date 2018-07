Tebas: "No me imagino la Liga sin el Barcelona"

El presidente de la Liga de Fútbol Profesional (LFP), Javier Tebas, aseguró hoy que en la Asamblea de este organismo no se habló de la posible independencia de Cataluña y que no se imagina la Liga sin el Fútbol Club Barcelona.

"Ya me he posicionado desde hace meses, no se ha hablado de este tema, es muy sensible y hoy no tocaba este aspecto. No me imagino la liga sin el Barcelona. No creo que vaya a ocurrir, Cataluña va a seguir siendo España durante mucho tiempo", comentó al término de la sesión.

Tebas, que dijo tener un 50 por ciento de catalán, insistió en que en el Barcelona no podría jugar en España en una hipotética situación de independencia porque "lo prohíbe la Ley del Deporte".

"Perdemos todos, también en todos los ámbitos económicos. Algunos han ido hacia un camino hacia ninguna parte y que está fuera de lo que realmente quieren la mayoría de los españoles, que también deberían decir algo. No imagino ningún club catalán fuera del ámbito de la Federación Española o la LFP", añadió.