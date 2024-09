LALIGA

Tebas, a favor de una posible huelga de futbolistas

Tebas reiteró su malestar "con las nuevas competiciones" que están apareciendo y con la reforma de la Liga de Campeones. "No me gusta. Durante mucho tiempo estuve en el Comité Ejecutivo de UEFA y tuve que pelear para que no pusieran 10 partidos. Fueron 8, pero soy escéptico", remarcó.

EFE