Simeone: "No me detengo a esperar el halago"

¿Cuándo se le reconocerá su juego al Atlético? "No me detengo a esperar el halago. Me involucro en intentar llegar a los objetivos, mejorar a los futbolistas, que los futbolistas generen una familia dentro del equipo y se sientan identificados con pertenecer al club que este miércoles tendrá los 120 años de historia. Y todo eso representa algo muy importante para mí estando como entrenador y busco transmitirlo a los futbolistas", expresó.

¿Y cómo se transmite esa importancia del Atlético a los recién llegados o más jóvenes? "Sería para hacer una entrevista bastante más larga que una pregunta para responder en cuatro palabras. Es mucho más profundo a lo que se pueda responder y a lo que voy a decir. Cada uno desde el lugar donde estamos trabajando para el Atlético de Madrid intentamos representar de la mejor manera lo que es el Atlético de Madrid", explicó.

Ya enfoca al Mallorca, sin alejarse del partido a partido. "Es un rival que está haciendo un gran trabajo desde la llegada de Aguirre y seguramente hará un partido muy inteligente como habitúa a hacerlo con su entrenador. Tendremos que llevar el partido dónde creemos que le podemos hacer daño", dijo Simeone, que también habló de la polémica por la bandera de España con un escudo del Atlético que fue retirada a un aficionado en el partido del pasado domingo contra el Barcelona en el Camp Nou.

Oblak, Llorente y Memphis, bajas ante el Mallorca

Una contractura cervical apartó este martes del entrenamiento del Atlético de Madrid al portero Jan Oblak, que es baja para el duelo de este miércoles contra el Mallorca y será suplido por Ivo Grbic en la titularidad en ese encuentro, en el que Koke Resurrección entró entre los 20 convocados, entre los que aún no figura Memphis Depay, que ya ultima su puesta a punto de una lesión muscular.

Tampoco estará disponible Marcos Llorente, que se perderá previsiblemente los próximos tres partidos del equipo rojiblanco por una "lesión en la musculatura aductora del muslo izquierdo". Estas bajas se suman a las ya conocidas de Reinildo y Savic.