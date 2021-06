La selección será vacunada este viernes con "diferentes vacunas según cada miembro"

Ya hay decisión para la vacunación de la expedición española de cara a la Eurocopa. Mañana a partir de las 10:00 el equipo nacional será vacunado por miembros de las Fuerzas Armadas. En las últimas horas ha habido debate y negociación para ver qué tipo de dosis se les iba a administrar a cada jugador.

La decisión final es la de vacunar con diferentes suministros en función de la situación de cada miembro. Esto quiere decir que los que no hayan recibido ninguna vacuna, recibirán la vacuna de Janssen. Los que ya habían recibido una dosis, completarán la pauta con la indicada por las autoridades sanitarias.

Luis Enrique compareció esta mañana en rueda de prensa y confesó no saber nada de qué iba a pasar. Eso sí dejaba clara su prioridad al manifestar que no le haría ninguna gracia que en un momento determinado de la competición no pudiera contar con alguno de sus jugadores por los efectos adversos de la segunda dosis, que llegaría entre las rondas de octavos y cuartos de final.

La RFEF lo ha confirmado en un comunicado

"La RFEF, en colaboración con el Gobierno de España, procederá a vacunar a la Selección Nacional Absoluta.

La finalidad de esta vacunación es facilitar que España pueda disputar la Eurocopa 2020 con plenas garantías de seguridad, además de permitir al equipo nacional competir en igualdad de condiciones con otras selecciones participantes que ya han sido inmunizadas.

La vacunación se llevará a cabo este mismo viernes en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas a cargo de las Fuerzas Armadas y comenzará a las 10:00 horas. El equipo nacional se vacunará mediante el suministro de diferentes vacunas en función de la situación de cada miembro.

De esta forma, el combinado nacional finalizará el día de mañana con la pauta completa de vacunación para preservar la salud y la seguridad de la delegación española en un evento de esta envergadura, quedando atendida la petición de la RFEF ante tan excepcional situación, cuestión que agradece al Gobierno de España".