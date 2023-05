Ruptura total Messi - PSG: su deseo es un año en el Barcelona y después ir a Arabia Saudí

El divorcio entre Leo Messi y el PSG es total. La última evidencia es la sanción del club al astro argentino por su viaje a Arabia Saudí. Son dos semanas suspendido de empleo y sueldo. Los hechos han tenido trascendencia en los ultras del PSG que se han agolpado en la sede del club para insultar a Messi y su entorno.

Todos estos acontecimientos reflejan el estancamiento en las negociaciones de renovación que parecían encaminadas tras el Mundial pero que poco a poco han ido tensándose hasta el punto de que llegar a un acuerdo parece casi imposible y el argentino ya busca opciones para su futuro. La mala situación deportiva del equipo ha sido otro ingrediente que ha creado un caldo de cultivo insostenible.

En París tanto club como aficionados dan por hecho la ruptura con Messi. El argentino no ha participado en la sesión de entrenamiento de esta mañana. En este escenario aparece el Barcelona. Jorge Messi ya habría comunicado al PSG la decisión de no renovar con el PSG e incluso podría no disputar más encuentros ya que solo quedan cinco partidos y está. El Barcelona ha presentado el plan de viabilidad y acometerá el caso Messi para intentar que vaya a la gira americana el próximo mes de julio.

El plan de Messi

El deseo de Leo Messi en estos momentos es el de llegar un año al Barcelona y después macharse a Arabia Saudí. Ese año se podría alargar otro más para poder despedirse de azulgrana en el nuevo Camp Nou. Febrero fue el mes clave en el que se rompió una renovación que en diciembre parecía hecha. En el Barça cobraría unos 9 millones de euros por las reglas que debe ser al menos un cuarto de su último contrato.

Además, se maquillaría con otros conceptos como una parte de los ingresos de un partido de homenaje que se le haría en su despedida. Todo esto a expensas de que cuadren las cuentas con LaLiga que de momento no cuadran. Se necesitan ventas y salidas. Nombres que están en el mercado son el de Ansu Fati, al que el club quiere vender. Y otro la salida de Busquets. Ayer en rueda de prensa Xavi dejó caer que puede salir.

La salida de Alemany

Mateu Alemany dejará su cargo como director deportivo del Barcelona. El club revela que ha recibido una oferta irrechazable, la del Aston Villa. Lo hace público para evitar filtraciones. Pero hay muchas versiones. Discrepancias absolutas entre su opinión y lo que quiere Xavi y lo que quiere la junta directiva. Entre esas discrepancias hay tres nombres: Messi, Sergi Roberto y Sergio Busquets. Alemany no era partidario de la vuelta del argentino y no quería la renovación de ninguno de los dos futbolistas como revelaba David Bernabéu en Radioestadio noche.

Xavi y Laporta quieren que vuelva Messi a toda costa. Mateu no lo ve de esa manera. Sin embargo, su relación con Xavi era sana y de mutuo reconocimiento. El problema que veía Alemany es que "el milagro de los panes y los peces" solo sucede una vez como señala Alfredo Martínez y que a Laporta le gusta mucho el intervencionismo en la parcela deportiva.