Rubiales: "Lo que está ocurriendo con los árbitros es demencial"

En un desayuno de trabajo con la prensa sevillana, Rubiales afirmó que "mientras sea presidente, no va a ocurrir que el arbitraje" esté "en manos de los clubes" y consideró que será "muy difícil de arreglar desde el conflicto" si sigue "alentado desde una parte del fútbol español”. "Entre todos tenemos que rebajar la tensión", ha pedido el mandatario de la RFEF.

Rubiales también ha asegurado que "en la final de Copa del sábado" que disputarán en el estadio de La Cartuja, en Sevilla, el Real Madrid y Osasuna estará implantado "el fuera de juego semiautomático, una herramienta que ojalá también la tenga LaLiga".

Rubiales señaló que ha solicitado al organismo que dirige Javier Tebas "que pida que se implemente" en el Campeonato Nacional de Liga "porque ha habido alguna controversia con las líneas que se trazan y genera su consiguiente polémica", de modo que "la Federación ha preguntado" si quiere que este sistema "de detección del fuera de juego se implante la temporada que viene".

"En los próximos días nos tiene que decir algo ya porque si no, no lo podemos hacer. Con este sistema se ve mucho más sencillo cuando es un fuera de juego, no ya a nivel arbitral, que eso está claro cuando se toma la decisión, sobre todo a nivel espectador", destacó el presidente de la RFEF.