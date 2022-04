Rubiales infringió las normas de la RFEF para percibir una ayuda al alquiler a la que no debía de tener acceso

'El Confidencial' publica esta mañana que el presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, infringió también las normas internas de la Federación al percibir una ayuda para el alquiler de la vivienda a la que no debería haber tenido acceso.

Según la información, no le correspondía esta ayuda al estar censado en Madrid y la empleó en costear durante meses su piso en el centro de la capital.

Rubiales negó en Radioestadio Noche haber infringido las normas internas

Sobre este asunto le preguntó Rafa Fernández en Radioestadio Noche y Rubiales volvió a negar haber infringido ninguna norma interna.

Rubiales dijo que la ayuda a la vivienda no era por vivir en Madrid. "La ayuda de vivienda no está ligada ni a donde vives ni a donde estás , ni si tienes piso o no tienes piso. Está publicado en el portal de transparencia", contestó Rubiales.

Según la información de 'El Confidencial' el hombre de confianza de Rubiales, Andreu Camps, admitió en un correo interno que el pago de esta casa con fondos del organismo podía suponer un "problema".

Camps aprovechó la aprobación del nuevo sistema retributivo -es el que está en el portal de transparencia- para reescribir la redacción de la ayuda de vivienda después de consultar con un abogado externo a la Federación.

La ayuda se presta con el requisito previo de que la vivienda habitual esté fuera de la capital. La renta de la vivienda de Rubiales ascendía a 3.100 euros mensuales, pero no la pagó él.

Los correos internos que ha publicado 'El Confidencial' reflejan que la Federación conocía la posible irregularidad de esta ayuda de más 3.000 euros al mes por lo que se "maniobró para darle una cobertura legal".

Otro correo enviado el 11 de octubre de 2020, cuando Rubiales ya llevaba nueve meses instalado, el secretario general de RFEF admite que se habían saltado el reglamento interno de la ayuda de vivienda.