Rodrygo alza la voz: "A menudo solo estoy para llenar espacios"

"Estaba molesto, creo que me lo merecía. No quiero menospreciar a los jugadores que están ahí, pero creo que tenía un lugar entre los 30. Fue una sorpresa... Pero no hay mucho que pueda hacer, no soy yo quien decide estas cosas", señaló el brasileño en declaraciones a ESPN recogidas por Europa Press. Sus compañeros Vinícius Júnior, Jude Bellingham, Federico Valverde, Toni Kroos --ya retirado--, Antonio Rüdiger, Dani Carvajal y Kylian Mbappé sí aparecen en la lista de nominados de un galardón que se entregará en una ceremonia en París el próximo 28 de octubre.

Rodrygo Goes además abordó su situación en el club, sin un sitio fijo en el once tras la llegada de Kylian Mbappé, y con los focos centrándose en 'Vini', Bellingham y el delantero francés. Y el '11' del Real Madrid reivindicó su lugar en el equipo con una serie de fotos levantando trofeos como madridista. "Hice una publicación un tanto burlona. Ahora no hay mucho que decir. Todo el mundo conoce mi indignación. Todo el mundo (me ha apoyado), tanto en la selección como en el Real Madrid. La gente mandaba mensajes", explicó en ESPN.

Finalmente, criticó que "a menudo" solo está "llenando espacios" en el equipo. "¿Falta alguien ahí? Pon a Rodrygo. ¿Falta alguien por la derecha? Rodrygo. ¿Falta alguien como 'nueve'? Rodrygo. Eso es todo. Puede que me moleste un poco, pero soy un jugador de equipo", expresó.