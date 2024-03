Rodríguez Uribes lamenta el daño reputacional al fútbol español

El presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), José Manuel Rodríguez Uribes, reconoció su "disgusto" e "indignación seria" por los registros y detenciones llevadas a cabo este miércoles por la UCO en la RFEF y consideró que "hay personas que no merecen estar donde estuvieron", mientras que aseguró que no le parecía "razonable" que se llevase a cabo "en este contexto" el proceso electoral en el ente federativo y que no teme que afecte a la candidatura "sólida" para el Mundial de 2030.

Codicia y corrupción

"Es verdad que lo que pasó ayer miércoles para mí un disgusto y un motivo de indignación seria, porque me parece que la codicia de algunas personas les ha llevado a caer en la tentación de la corrupción y vamos a ver en qué se concreta y si hay delito, que lo tendrá que determinar la jueza", aseguró Rodríguez Uribes a los medios durante su presencia en la presentación del campus de Vicente del Bosque.

El dirigente indicó que la Guardia Civil "está investigando seriamente" y reiteró que le parecía "inaceptable". "Sobre todo porque además, con independencia de los delitos que puedan haberse producido, hace un daño reputacional a la imagen del fútbol, cuando somos un referente en el mundo, por eso mi indignación, también porque me parece que hay personas que no merecen estar dónde estuvieron", recalcó.

Sobre las acciones a tomar, dejó claro que la Guardia Civil "es quien tiene que tomarlas". "Cuando hablamos de delitos, el CSD no es ni policía, ni Guardia Civil, ni jueces. El Estado de Derecho está funcionando y nosotros debemos respetar la separación de poderes y a la vez contribuir y colaborar para que todo esto se esclarezca, se llegue hasta el final y quien haya hecho las cosas mal, que las pague", zanjó.

Aplazada la convocatoria de elecciones

Lo que "no parece razonable" es que la RFEF "convoque elecciones en este contexto". "Vamos a esperar a ver cómo evolucionan los acontecimientos y cuando haya una situación de mayor normalidad, espero que la RFEF las pueda convocar", opinó el presidente del CSD.

"Es verdad que las convocan ellos. Las asociaciones deportivas son entidades privadas que tienen que gestionar sus propios procedimientos y nosotros estamos para velar que se cumpla con la legalidad y lo que esperamos es que quien salga en el futuro como presidente o presidenta de la RFEF sea una persona íntegra, limpia y que trabaje por el interés general del fútbol", añadió al respecto.

Para Rodríguez Uribes, "el Estado español está actuando" y no está preocupado por posibles medidas que pueda tomar la FIFA, sobre todo en relación a la candidatura del Mundial de 2030. "La UEFA y la FIFA son organizaciones en las que están las federaciones de fútbol. Son caminos independientes, complementarios, y cada uno dentro de sus responsabilidades actúa", puntualizó.

El Mundial no corre peligro

"España está actuando desde el punto de vista del Poder Judicial y de la Guardia Civil. Esa es la actuación y ha sido inmediata, y como se puede ver con todas las garantías y a la vez con toda la determinación", aseveró el dirigente.

Por ello, "no" teme que FIFA les pueda retirar del proyecto mundialista junto a Portugal y Marruecos. "La candidatura de España es muy sólida, somos los impulsores, somos un país de tradición de fútbol, con unos estadios extraordinarios, con unas ciudades entusiasmadas con la candidatura, con servicios públicos, con trenes de alta velocidad. Somos un país extraordinario como se ha demostrado tantas veces para organizar eventos deportivos y de otra naturaleza, que lo hacemos bien y con éxito", manifestó.

"Estuve el martes en Lisboa y nos acogieron con entusiasmo. Vamos a trabajar para que ahora la federación vuelva a reencontrar su camino y podamos en estos meses próximos diseñar bien las sedes, el proyecto sostenible. Tenemos todos los elementos para trabajar y creo que en el mundo se sabe de sobra, que España es garantía de éxito y de seguridad", detalló. "Es una candidatura sólida, el Gobierno de España está detrás, fuimos los impulsores junto a Portugal, por tanto vamos a defenderla y a diseñarla en estos meses con toda la tranquilidad", sentenció.

Por otro lado, no ha visto "esa petición" de inhabilitación para Pedro Rocha por parte de Miguel Ángel Galán, presidente de CENAFE, pero que la estudiarán "como todas" y que si tiene "fundamento" se elevará al Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) para que este resuelva "con autonomía".