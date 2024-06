Rodri, 50 partidos con España: "Me quedo con mi debut"

LEER MÁS La selección española ya está en Alemania

Rodri Hernández cumplió en el último amistoso de la selección española antes de la Eurocopa 2024, en Mallorca ante Irlanda del Norte, 50 partidos como internacional, convertido en uno de los grandes líderes dentro y fuera del terreno de juego, y con un recuerdo especial por encima de cualquier vivencia, el día que cumplió el sueño de debutar.

El debut

Fue un 23 de marzo de 2018 en un partido amistoso de entidad, ante Alemania en Düsseldorf, que la selección española empató a uno. A los 82 minutos entraba al campo sustituyendo a Thiago Alcántara.

"Cumplí el sueño más importante que he tenido desde pequeño, jugar con la selección de mi país", recuerda Rodri. "El fútbol y la vida pasan muy rápido, detrás de los 50 partidos hay muchos recuerdos dulces y otros no tanto, he jugado un Mundial, una Eurocopa y un Nations League pero si me tengo que quedar con un momento, sería el día de mi debut", eligió.

Especial para el mediocentro madrileño fue también el título ganado con la selección en 2023 que finalizaba once años sin éxitos. "El día que ganamos la Nations League fue muy especial, sobre todo los compañeros con los que lo he compartido. Un montón han pasado por la selección tenemos uno de las grandes canteras del fútbol europeo y mundial".

"Ha pasado muy rápido, es un orgullo cumplir 50 partidos con la camiseta de la selección de mi país, guardo muchos momentos importantes. No es fácil alcanzar esta cifra, espero que me queden muchos más por cumplir pero es una cifra muy grande y estoy muy orgulloso".

Homenajeado rumbo a Alemania

En el vuelo desde Palma de Mallorca a Stuttgart, Rodri fue sorprendido con la entrada de una camiseta con el dorsal 50. Álvaro Morata hizo de maestro de ceremonias, como muestra la Federación en un vídeo en sus redes, hablando a todos en el avión.

"Tenemos que felicitar al mítico Rodri por sus 50 partidos en la selección, le deseamos todos que sea el mejor mes de su vida porque significará que será el mejor de la nuestra también", deseó.

Rodri agradeció el cariño y marcó un reto a todos. "Sois mi segunda familia, 50 partidos con la selección de mi país es un orgullo, sobre todo volver a jugar una Eurocopa. El pico se ve muy alto pero vamos a ir escalando poco a poco y seguro que lo conseguiremos".