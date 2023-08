Las redes estallan con el beso de Rubiales a Jenni Hermoso durante la celebración del Mundial

El beso en la boca que dio el presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, a la jugadora Jenni Hermoso en la ceremonia de entrega de las medallas de la Copa del Mundo a la selección española se viralizó en las redes sociales este domingo.

Mientras toda España celebraba el primer Mundial de la selección y las futbolistas pasaban a recoger la medalla en el Accor Stadium de Sídney, la imagen más llamativa fue un beso de Rubiales a la jugadora, que fue emitido por TVE y pronto comenzó a ser compartido a toda velocidad por las redes sociales.

“Eh, no me ha gustado. (…) ¿Pero qué hago yo? ¡Mírame a mí, mírame!", ha dicho Hermoso en el vestuario, en unas palabras emitidas en directo a través de Instagram. Por otro lado, Rubiales ha anunciado en el vestuario que regala un viaje a Ibiza a toda la plantilla, un momento que fue emitido en un directo de Instagram de Salma Paralluelo.

Críticas a Rubiales desde la política

Las reacciones de algunos miembros de la clase política no se han hecho esperar. El diputada del PSOE, Adriana Lastra, escribió en su cuenta de Twitter que "no es una anécdota, es puro machismo"; y el ex diputado de Unidas Podemos, Pablo Echenique, compartió el fotograma del momento tildando el acto como "posiblemente delictivo".

Jenni pide que no se de "más vueltas"

Jenni Hermoso zanjó todo lo que se ha desatado tras recibir un beso en la boca del presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, en la ceremonia de entrega del Mundial tras proclamarse España campeona del mundo, pidió que no se le de "más vueltas" y aseguró que fue "un gesto de amistad y gratitud".

"Ha sido un gesto mutuo totalmente espontáneo por la alegría inmensa que da ganar un Mundial. El presi y yo tenemos una gran relación, su comportamiento con todas nosotras ha sido de diez y fue un gesto natural de cariño y agradecimiento", manifestó Jenni en unas declaraciones facilitadas por la RFEF.

"No se puede dar más vueltas a un gesto de amistad y gratitud, hemos ganado un Mundial y no vamos a desviarnos de lo importante", añadió tras el gran éxito en el Accor Stadium de Sídney.