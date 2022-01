La Real Sociedad no puede con un serio Getafe

La Real Sociedad y el Getafe se olvidaron del gol en su partido en el Reale Arena, con más sombras que luces y mínimas ocasiones para haber desequilibrado el marcador en un encuentro que no pasará a la historia. Bajas importantes en los dos equipos, las del Getafe centradas en su ataque al no poder contar por sanción con Enes Unal y Sandro y los donostiarras en todas sus líneas y un Alex Isak en el banquillo que vio como su sustituto, Alexander Sorloth, no tenía su mejor tarde y al que apenas le llegaron balones, lo que implicaría la salida al campo del sueco en el segundo tiempo.

El juego eléctrico que exhibieron los guipuzcoanos ante el Atlético en la Copa quedó en el olvido, tocaba otra forma de juego ante uno de los equipos más peligrosos en los últimos meses con la llegada de Sánchez Flores, de forma que Real y Getafe se tantearon y midieron sin llegar a hacerse mucho daño, si ello conllevaba dejar huecos atrás que cambiaran el signo del partido anticipadamente.

La única ocasión de todo el período no llegaría casi hasta la media hora cuando el equipo madrileño pareció decidirse a ir a hacer daño y un pase de Damián a Oscar terminó con un gran disparo del atacante cedido por el Sevilla, que obligó a Remiro a intervenir activamente para evitar el gol. Oyarzabal daría la réplica instantes después con una brillante jugada individual pero su disparo no fue entre los tres palos del Getafe.

La segunda mitad empezó con algo más de mordiente y el Getafe se salvó justo en el inicio de este período de sufrir el gol local, que pudo llegar en un saque de esquina desviado por Soria al larguero tras un remate de Le Normand. Se abrió la veda en busca del tanto y los getafenses se unieron a ella para poner de los nervios a Remiro, que realizó una espléndida intervención para evitar el tanto de Olivera también a la salida de un córner, que parecía el único recurso para ambos equipos de inquietar la portería contraria.

La entrada de Isak y Portu mejoraría el decorado para el conjunto txuri urdin en el tramo final del encuentro, los donostiarras buscaron con ahínco el gol, del que no anduvo lejos Isak con un tiro al larguero en el descuento y otro que Cuenca despejó casi bajo palos, pero el Getafe se defendió con orden para llevarse un punto merecido.