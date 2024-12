Rafael Louzán, nuevo presidente de la RFEF

La RFEF ya tiene nuevo presidente: Rafael Louzán. El gallego se ha impuesto a Salvador Gomar al obtener mayoría absoluta en la primera votación de la Asamblea General, máximo mandatario de la Federación en la Comunidad Valenciana.

Ha ganado por mayoría absoluta

Rafael Louzán y Salvador Gomar eran los dos únicos candidatos, ya que el presidente de la Federación Extremeña, Salvador Merchán, se ha retirado esta mañana a última hora.

Louzán es el candidato que más avales había presentado y ha logrado 90 votos, por los 43 que dieron a Gomar.

Louzán, a la espera de que se resuelvan sus casos pendientes con la Justicia

El nombre de Louzán empezó a sonar desde el principio y fue el propio Pedro Rocha quien lo propuso, a pesar de los cargos pendientes que tiene que resolver la Justicia contra él por prevaricación durante siete años.

Los hechos se remontan a 2013 cuando presidía la Diputación de Pontevedera, por conceder a una empresa una subvención de 86.311 euros para realizar unas obras de mejora del campo de fútbol de Moraña que ya estaban, en su mayor parte, ejecutadas.

El Supremo ha admitido su recurso y lo verá en febrero.

El ya presidente de la RFEF asegura que no contempla un escenario distinto a que sea admitido. De no ser así, será inhabilitado y no podrá continuar en el cargo.