Quién es Juan Rubiales, el tío de Luis Rubiales que lo denunció por la fiesta de Salobreña

Juan Rubiales, tío de Luis Rubiales, ha sido el protagonista de las últimas declaraciones en contra de su sobrino después de que se desatase la polémica por el beso a Jenni Hermoso en la final del Mundial femenino. Según aseguró al diario 'El Mundo', este gesto no le ha sorprendido porque "Luis Rubiales siempre ha sido un hombre con un claro tinte machista, muy arrogante, con actitudes propias de Torrente".

Asimismo, el tío de Rubiales ha recordado otros episodios vividos con su sobrino. Como por ejemplo, cuando denunció una fiesta en el chalet de Salobreña que se habría pagado con fondos de la RFEF. "Cuando llegué allí no había reunión de trabajo ni nada. Uno de esos días, me dijeron: 'Esta tarde hay una fiesta y van a venir unas chicas'. Y efectivamente 'Nené' (ex futbolista del Granada y amigo personal de Rubiales) trajo a ocho o diez chicas. Cuando llegaron y vi aquello, le dije: '¡Te has vuelto loco, tienen 18 años, podrían ser tus hijas!', y me encerré en una habitación", apuntó Juan Rubiales.

¿Quién es Juan Rubiales?

Juan Rubiales es periodista de profesión que trabajó varios años como reportero en Antena 3, donde el 2 de noviembre de 2017 sufrió un infarto durante una cobertura desde Soto Del Real, cárcel en la que se encontraban recluidos Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, líderes de la ANC y Òmnium.

En 2018 cuando dejó la televisión y se fue a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) junto a su sobrino. Durante los siguientes años Juan se convirtió en el hombre de máxima confianza de Luís, presidente de la RFEF.

En sus últimas declaraciones, Juan Rubiales explica cómo su sobrino empezó a distanciarse de él cuando le comenzó a decir que le llamase 'presidente' en vez de Luis.

Su última conversación con Luis Rubiales

Además, ha revelado cuál fue la última conversación con él: "Tío, tenemos que buscar la fórmula para que a mi padre le llegue dinero todos los meses desde la RFEF'. Le contesté que no iba a participar en eso y le dije '¿de qué vas?'. Me contestó: 'Vete de aquí que no te quiero ni ver. Ya sé de qué vas".