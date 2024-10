Queja formal ante la UEFA por el penalti a favor del Lille

LEER MÁS El Atlético se vuelve a estrellar en Champions

El Atlético de Madrid presentó este jueves por escrito una queja formal ante la UEFA por el penalti señalado en su contra frente al Lille en la tercera jornada de la Liga de Campeones (1-3), porque no entiende la jugada y cuál es la infracción que sancionó Marco Guida, el árbitro del encuentro, según informaron a EFE fuentes del club.

El penalti lo cambió todo

En el minuto 74, tras un rechace aéreo en el área, el colegiado pitó la pena máxima ante el asombro y las protestas de los jugadores del Atlético, en una acción en la que se observa una mano de Ángel Gomes, jugador del equipo francés, y después un leve roce con el pie de Koke Resurrección sobre el mismo futbolista, que cae derribado dentro del área. El colegiado no revisó nada en el monitor tras tomar la decisión.

Tres minutos después, tras reafirmar su determinación en comunicación con el VAR, Jonathan David anotó el 1-2 que desniveló el encuentro, finalizado con 1-3 a favor del conjunto francés y con la derrota del Atlético, cuyos integrantes no sabían qué había señalado el árbitro para decretar el penalti que cambió el rumbo del duelo en el tramo final.

"Ojalá que encontremos algo para poder decir que fue penal, para poder quedarnos tranquilos que fue penal. El árbitro dijo primero que era mano, después comentaron que Koke en medio de dos empujó a uno... Pero la verdad que no le importa a nadie. El 2-1 llevó la balanza para el lado del Lille", valoró Diego Simeone, su entrenador, al final del choque.

Las palabras de Simeone

"No hay nada. Es como cuando alguien dice 'penalti'. Está bien. Explíqueme por qué fue penal. Sinceramente, ojalá podamos ver algo. Ojalá que la UEFA o no se quién es el que dice, que diga que 'el árbitro acertó, el VAR no lo ayudó, porque acertó el árbitro y cobró penal'. Pero cuando te cobran un penal que no la tocaron con la mano...", añadió el técnico.

"No me acerqué al árbitro a ver qué explicación dio. Después vi el vídeo y me pareció mano del jugador del Lille y luego no sé si Koke lo roza o no. Pero primero es mano. Además, la debería ver bien, me parece", valoró, por su parte, el delantero argentino Julián Alvarez en la zona mixta después del encuentro en el estadio Metropolitano.

"Él pita la mano. Y al final no sé qué ha pasado. Dice que están comprobando la mano y si dices que no ha sido mano, pues no sé qué ha sido. Es increíble. Nos ha perjudicado, pero si nosotros hubiéramos hecho el trabajo que deberíamos hacer este error no nos podría castigar. Yo no lo he visto. Lo único que sé es que él nos ha dicho a nosotros que estaba comprobando si ha sido la mano. Al final no sé qué ha pasado, darán explicaciones y a ver si explican qué ha pitado", expuso el portero Jan Oblak en declaraciones a 'Movistar'.

"No sé. Él ha dicho la mano, pero al final no sé qué ha pitado. Nadie entiende, espero que el entienda, pero tampoco nos podemos quejar porque hemos tenido ocasiones para rematar el partido y luego ellos han marcado en un rebote, un penalti, otro rebote... Y eso es fútbol. Cuando no va, no va. Al final queda muy feo, pierdes 3-1 en casa, pero hemos tenido el partido para matarlo y no lo hemos hecho", añadió el guardameta la noche del miércoles.