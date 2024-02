Las pruebas descartan una lesión de Brahim

LEER MÁS Brahim da alas al Madrid ante el RB Leipzig en los octavos de Champions

Una resonancia que confirmó las sensaciones del futbolista, nombrado mejor jugador del encuentro de Liga de Campeones, tras el encuentro.

"He notado un golpe y no sé si se me subió el sóleo. Me harán pruebas y no será nada", aseguró tras marcar un gran gol, regateando a cuatro rivales y anotando con un buen disparo lejano.

Un Brahim que apaga las alarmas y que, salvo contratiempo, estará disponible para el técnico italiano Carlo Ancelotti de cara al partido del domingo en Vallecas frente al Rayo Vallecano (14:00 horas CET, -1 GMT), en el que se espera que vuelva a ocupar el puesto del lesionado Jude Bellingham.