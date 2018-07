Piqué: "Mi opinión es que los pitos llegan por la rivalidad Madrid-Barça"

Gerard Piqué ha hablado después de la polémica en relación a los pitos que recibe cuando se viste con la camiseta de la Selección. El jugador del F.C Barcelona cree que los silbidos llegan por la rivalidad entre Real Madrid y Barcelona pero deja claro que "soy así y no me cambiarán nunca". Y añade que esa rivalidad no le impide tener una gran relación con los jugadores del Real Madrid.

El jugador del F.C Barcelona y la Selección española de fútbo, llerard Piqué ha sido claro y contundente dando explicaciones sobre la polémica que le rodea cuando es convocado por 'La Roja'. El central cree que "los pitos llegan por una rivalidad entre Real Madrid y Barcelona". Y matiza "si me pitan por el tema Cataluña-España me duele, si lo hacen por la rivalidad Madrid-Barça no lo entiendo".

Siguiendo con el asunto de los pitos explica que para él "que me piten en el Bernabéu es una sinfonía pero con la Selección me duele". Y argumenta que le molestan los pitos cuando juega con 'La roja' sobre todo por Vicente del Bosque y sus compañeros".

Por otro lado ha zanjado la duda de si quiere o no jugar con el equipo nacional. "En ningún momento me plantearía dejar la Selección" asegura el defensor. No ha especulado con su participación en una hipotética selección catalana "Voy a la Selección porque creo que es lo correcto".

Y continúa explicando que siempre "ha dado todo con 'La Roja'". Asegura que su participación en el conjunto nacional no está relacionado ni con dinero ni con prestigio "En el Barça gano 50 veces más y he ganado dos triplete" argumenta.

Por último sobre la rivalidad entre Real Madrid y Barcelona asegura que "soy así, me siento orgulloso de cambiar la historia de títulos del Real Madrid y seguiré siendo así". Aunque deja claro que eso no le impide tener buena relación con los jugadores del Real Madrid "con Iker tengo una relación excelente, me mandó flores en el nacimiento de mi segundo hijo, y con Ramos no están buenísima pero cada día va a mejor" ha zanjado.

En cuanto a los 'recaditos' que mandó a su máximo rival en las últimas celebraciones, Piqué ha reconocido que "no estuve elegante". Pero deja claro que no se arrepiente de nada y que siempre quiere que pierda el Real Madrid.