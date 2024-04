Pellegrini: "Hay que tener cabeza fría y corazón caliente"

Pellegrini, que anunció que Francisco Alarcón 'Isco' "estará en la lista de citados", no quiso anunciar "para cuánto rato" estará disponible el malagueño, entre algodones toda la semana, e informó de que "(Héctor) Bellerín no podrá estar por problemas musculares", cuya baja se une a las de Marc Bartra y Chimy Ávila.

El técnico santiaguino no ha vencido al Sevilla con el Betis en sus siete enfrentamientos ligueros, algo que no le preocupa porque él no se "enfrenta contra ningún equipo específico", sino que intenta "ganar el mayor número de partidos y no cambiaría ganar al Sevilla" pero "estar en un puesto peor" en la clasificación.

Vencer a los sevillistas supondría "superar a un rival que hasta hace poco estaba jugando la Champions", para lo que conviene, "en esta clase de partidos, tener la cabeza fría y el corazón caliente", aunque "controlando los elementos emocionales" porque "la mayoría de estos partidos se deciden por aspectos extradeportivos".

Manuel Pellegrini espera apoyarse también en el aliento de un Benito Villamarín en el que durante "cuatro años" ha vivido "un ambiente inigualable", ya que "pocos clubes tienen esa cantidad de socios" que, además, se comportan "de forma pasional" porque entiende que "el hincha se siente identificado con lo que hace su equipo".

El preparador bético advirtió que ese "mismo ambiente te puede llevar también a cometer errores", ya que "los jugadores son seres humanos", si bien esta premisa "es igual para los dos equipos", y pidió a la afición verdiblanca que juegue "el mismo papel que" ha desempeñado "estos cuatro años".

Pellegrini ha dirigido en diversas etapas a los dos referentes del Sevilla, Sergio Ramos y Jesús Navas, con los que no ha "hablado, pero destacó de ambos que "se mantienen vigentes" a pesar de su "edad importante" y han "demostrado con creces la clase de jugadores que son" así como "el cariño a su club".