Pedro: "Mou es una de las razones por la que estoy en el Chelsea"

El último gran fichaje del Chelsea, el delantero internacional español Pedro Rodríguez, ha asegurado que el entrenador José Mourinho fue clave en su llegada al conjunto londinense.

"Él es una de las razones por las que estoy aquí. Me llamó varias veces y me dijo que me necesitaba para mejorar el equipo", dijo Pedro, en unas declaraciones que recoge la web del club. "Ha ganado títulos en todos los equipos en los que ha estado y estoy deseando empezar a jugar para él", señaló el tinerfeño, de 28 años.

El Chelsea hizo oficial el jueves el fichaje de Pedro procedente del Barcelona para las cuatro próximas temporadas por 30 millones de euros -27 fijos más tres en variables-. "Es genial estar aquí. Estoy impresionado con las instalaciones", sostuvo el internacional español en una entrevista llevada a cabo en Cobham, ciudad deportiva del Chelsea. "Mis nuevos compañeros se han portado muy bien conmigo y estoy deseando empezar a jugar".

En el conjunto del suroeste de la capital británica, Pedro se ha reencontrado con Cesc Fàbregas, excompañero en el Barcelona, y con César Azpilicueta y Diego Costa, con quienes ha coincidido en la selección española.

"Hablé con Cesc antes de fichar, ya que somos buenos amigos. Sabía que me iba a sentir como en casa aquí y por eso decidí venir a este equipo", indicó. Cesc "es un gran jugador, con muy buena visión de juego. Nos entendemos muy bien sobre el terreno de juego y estoy deseando volver a jugar con él". "También he jugado con Diego Costa y César Azpilicueta, en la selección española. Me siento muy cómodo aquí", declaró el jugador canario.

Pedro podría ser la principal novedad en la convocatoria de José Mourinho para el encuentro del domingo del Chelsea frente al West Brom en el estadio de The Hawthorns (12:30 GMT), correspondiente a la tercera jornada de la Premier League.

"El entrenamiento (del jueves) fue muy intenso, muy físico. Si el entrenador quiere, estoy listo para jugar ya. Había jugado algunos partidos con el Barcelona, por lo que estoy preparado", afirmó.

"Soy un jugador rápido, que hago todo lo posible por ganar. He ayudado al Barcelona a lograr títulos y quiero hacer lo mismo en el Chelsea", aseguró. "Jugaré donde el entrenador quiera: a veces en la derecha, a veces en la izquierda. Sea donde sea, voy a dar siempre lo mejor de mí", subrayó Pedro.