Haaland, Salah o Alaba... Las estrellas que faltan en el Mundial de Qatar

El Mundial de Qatar reunirá durante el próximo mes a muchísimas estrellas del fútbol en el país asiático. Neymar, Benzema, Messi o Mbappé pelearán por levantar el próximo 18 de diciembre la Copa del Mundo en el Estadio Lusail, aunque también habrá muchos grandes futbolistas que se van a perder esta cita.

La principal ausencia es, sin duda, la del jugador del Manchester City Erling Haaland. Noruega no se ha clasificado para el Mundial después de quedar tercera de su grupo tras Países Bajos y Turquía. El delantero anotó cinco goles en la fase de clasificación, pero no fue suficiente para alcanzar siquiera la repesca. Por tanto, tampoco estará en Qatar su compatriota Martin Odegaard, ex del Real Madrid y una de las estrellas de un Arsenal que se ha ido líder de la Premier al parón.

Sin dejar de mirar al 'Big Six' de la Premier nos encontramos otras grandes ausencias como los delanteros del Liverpool Mohamed Salah, Roberto Firmino o Luis Díaz. El egipcio y el colombiano no estarán porque sus países no se han clasificado, mientras que el brasileño se ha quedado fuera de la lista de Tite. Tampoco estará el extremo del Manchester City Riyad Mahrez, después de que Argelia cayera ante Camerún en la eliminatoria final de la fase de clasificación.

Italia es, sin lugar a dudas, la gran ausencia de este torneo. La campeona de Europa fracasó en la repesca tras caer ante Macedonia del Norte, por lo que estrellas como Donnarumma, Bastoni, Bonucci, Jorginho, Verrati o Barella no estarán en Qatar.

Si ponemos el ojo en la Liga española, las grandes ausencias son, especialmente, las de Toni Kroos y David Alaba. El alemán decidió dejar la selección tras la última Eurocopa, por lo que no ha entrado en los planes de Hansi Flick, mientras que el austriaco no estará después de que su selección cayera en la repesca ante Gales.

Tampoco estarán los franceses Ferland Mendy y Nabil Fekir, que no han sido convocados por Deschamps. El bético fue campeón del mundo en 2018. Jan Oblak será otra de las grandes estrellas de LaLiga que no estarán en Qatar después de la eliminación de Eslovenia en la fase de clasificación. Su compañero de equipo, Ángel Correa, se ha quedado finalmente fuera de la lista de Argentina después de haberse convertido en un habitual para Scaloni.