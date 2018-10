Mourinho: "El Valencia sabe que no me quiero mover del Chelsea"

Jose Mourinho, entrenador del Chelsea, ha querido salir al paso de los rumores por parte de la prensa que le situaba en el Valencia la próxima temporada dada su cercanía con Jorge Mendes y Peter Lim, dos de los nombres más fuertes del equipo de la ciudad del Turia. "Su propietario sabe que no me quiero mover de aquí", dijo el portugués.

Jose Mourinho sigue con su andadura en la Premier cumpliendo su tercer año consecutivo en el Chelsea. Con los 'blues' como uno de los equipos más irregulares de todo el torneo, y con el Valencia, Peter Lim y Jorge Mendes en busca de un entrenador de renombre, el luso se postuló según algunos medios de información como uno de los candidatos a ocupar el puesto del banquillo de Mestalla.

Mou se aleja de esa idea: "No ha habido ningún contacto. Su propietario sabe que no me quiero ir del Chelsea. No hablo sobre el Valencia".

Además, el luso deseó suerte a Neville, actual entrenador valencianista: "Es el momento de que demuestre que es un buen técnico. Le deseo suerte, siempre hay un primer día para todo el que quiere ser entrenador. Es muy buen comentarista y analista, ahora tiene que demostrar que es un buen técnico".