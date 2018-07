Mourinho, sancionado un partido y multado por criticar a la Federación Inglesa

De nuevo, José Mourinho está en el ojo del huracán. El Chelsea marcha decimosexto con ocho puntos, y el técnico luso habló tras el partido que perdieron 1-3 frente al Southampton, visiblemente enfadado. Sus declaraciones a la Federación Inglesa le han constado 68.000 euros y la sanción de un partido, por lo que no podrá estar frente al Aston Villa en el banquillo 'blue'.

'The Special One' dijo tras el partido: "Con 1-1 hay un enorme penalti a nuestro favor y una vez más no ha sido pitado. Si la FA quiere castigarme puede castigarme, no lo hace con otros entrenadores. Mis jugadores lo merecían y los aficionados también. Los árbitros tienen miedo de decidir a favor del Chelsea, por eso siempre somos castigados".

Efectivamente, la sanción se ha hecho pública a través de un comunicado oficial de la propia FA.