Misterchip, sobre el formato de Copa: "Es un bochorno y nada atractivo"

Prácticamente está liquidada la primera ronda de la Copa del Rey y ha vuelto a pasar lo que pasa siempre. Los equipos de Primera División ante conjuntos, ante rivales de muy inferior categoría, casi todos de categoría regional, se han clasificado prácticamente caminando. El único que ha pasado algún apuro ha sido el Cádiz, que tuvo que recurrir a la prórroga y penaltis contra el Badalona.

El parcial de goles que ha habido en esas 16 eliminatorias en las que han intervenido equipos de Primera División, no deja lugar a la duda. 71 goles para los equipos de Primera División, tres goles para los rivales y además, los rivales han tenido que jugar, muchos de ellos lejos de su de su estadio habitual, porque en el que juegan no reunía las condiciones para albergar un partido de la Copa del Rey

A mí este formato de Copa a mí no me gusta. El formato sí me gusta, pero a mí no me gusta que haya una imposición de que en la primera ronda el equipo de categoría regional tenga que ir sí o sí con un equipo de Primera División. No lo entiendo. Tienen el mismo derecho los equipos de categoría regional, los equipos de tercera Federación, de Segunda Federación y de Primera Federación, dónde también hay muchos clubes modestos a jugar contra equipos de Primera División.

Hay unas desigualdades tan grandes que entre entre unos equipos y otros que se rompe el principio fundamental de una competición de fútbol y es que los partidos sean disputados y atractivos. Porque ya me diréis vosotros qué atractivo tiene, salvo el pueblo del equipo en cuestión. Y os lo dice alguien que es de pueblo, como yo, que soy de Badajoz, pero qué atractivo tiene que un equipo de primera te meta diez o te meta 12. En este formato me falta un sorteo puro desde el principio.

A mí ver estas desigualdades en la primera ronda pues la verdad que no me llama absolutamente nada la atención.

No sé porque el Real Madrid no está jugando hoy, No sé porque el Barça no está jugando hoy o el Atlético de Madrid. No, no lo entiendo. Es la Copa del Rey. Si estamos hablando de darle un aliciente o darle un atractivo a los equipos modestos por encima de todo, por encima de que se lleven goleadas, lo que más les atraería sería jugar contra el Madrid, el Barça o el Atlético de Madrid.

De los 80 equipos que en estas cinco temporadas que han utilizado este formato de Primera División, que han disputado la primera ronda, se han clasificado 77, solamente han eliminado, al Alavés que lo eliminó el Real Jaén en 2019, al Cádiz que lo eliminó el Real Unión de en 2022 y al Almería eliminó el Arenteiro también en 2022, pero nada más. Han pasado 77 de 80 y el parcial es de 294 goles a favor de los equipos de primera y 32 a favor de los de categoría inferior.

Realmente insisto, no entiendo esto. A mí me parece que esto es un bochorno y esto no es para nada una Copa del Rey atractiva. Habría que hacer, insisto, que haya varias primeras rondas de equipos de categorías inferiores en las que participen todos. Yo no sé por qué no participan todos los equipos de Primera Federación, todos los equipos de Segunda Federación. Es que no se entiende. No comprendo este formato de de Copa, que es bonito, es bonito o sería bonito si se cumplieran todo este tipo de requisitos. Es mi opinión, que seguramente será bastante impopular, porque a todo el mundo le encanta esto de que de que el equipo de Primera división vaya a un pueblo de 100 habitantes y entrevistar ahí a todo el mundo. A mí no me gusta. No, no me causa ninguna, ninguna curiosidad. Pero bueno, será cosa mía.