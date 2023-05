MisterChip analiza el triunfo del Real Madrid en la Copa del Rey: "Rodrygo se lleva el premio por los goles, pero el partido de Vinicius ha sido estratosférico"

El Real Madrid es el nuevo campeón de la Copa del Rey. Ha ganado su vigésima final, de 40 disputadas (50% de efectividad), lo que contrasta con el increíble porcentaje que tiene, por ejemplo, de efectividad que tiene en finales de Champions, donde ha ganado 14 de 17 (más del 80%). Es una cosa que tiene difícil explicación, pero así es y esta no es una final cualquiera ni un título cualquiera.

Es el título número 100 a nivel nacional e internacional del Real Madrid, el primer club en la historia del fútbol español que llega al centenario de títulos en categorías nacionales e internacionales: Liga, Copa, Supercopa de España, la extinta Copa de la Liga, la Copa de Europa, la Copa de la UEFA, la Copa Latina, precursora de la Copa de Europa, la Supercopa de Europa, la Copa Intercontinental, el Mundial de Clubes, etc.

Ancelotti completa el ciclo

Todos los títulos oficiales a nivel nacional e internacional, el conjunto blanco ya suma 100 y con este título, además, Ancelotti completa el ciclo. Ha venido hablando de este ciclo durante mucho tiempo y el ciclo se ha completado hoy. Se inició con la Supercopa de España en enero de 2022 y 475 días después, el Real Madrid ha ganado primero la Supercopa, luego la Liga, luego la Copa de Europa, luego la Supercopa de Europa, luego el Mundial de Clubes y ahora, el que le faltaba, la Copa del Rey.

Es el periodo de tiempo más corto que ha necesitado el Real Madrid para ganar todos los títulos posibles que se pueden ganar a nivel de clubes en España: seis en 475 días.

El partido se ha iniciado con un gol muy rápido de Rodrygo a pase de Vinicius. Es el gol más temprano que se veía en una final de la Copa del Rey desde el año 2006, cuando Raúl Tamudo le marcó al Real Zaragoza en los 87 segundos. Este gol de Rodrygo ha sido a los 106 segundos y a nivel anecdótico, recuerdo que el gol más rápido del Real Madrid en la Copa del Rey, lo tiene Mariano, que le marcó a los 23 segundos a la Cultural Leonesa en 2016.

Ese gol también tiene una curiosidad y es que en él se han asociado dos jugadores brasileños, Vinicius y Rodrygo. La última vez que pasó esto en un partido de Copa, se asociaron Ricardo Oliveira y Edu Smith, con el Betis y el rival también el Osasuna. Fue en la final de Copa del año 2005 (no tiene Osasuna suerte con los rivales brasileños en este tipo de partidos).

Luego ha llegado el empate de Osasuna, que habrá recordado a los aficionados del Real Madrid viejas remontadas que ha sufrido el conjunto blanco en estos partidos de final de Copa (Atlético de Madrid en 2013 o Real Zaragoza en 2004). Ese gol lo ha marcado Lucas Torró, que es el tercer jugador nacido en la provincia de Alicante que marca un gol en una final de Copa (los otros fueron Asensi y Amor).

"Para mí el jugador del partido ha sido Vinicius"

Y luego, cuando el partido estaba más igualado, ha llegado el 2-1, ese segundo gol de Rodrygo, que es el primer futbolista del Real Madrid en lograr un doblete en una final de Copa desde 1980, cuando lo hizo Juanito en la final contra el Castilla, y que es el segundo jugador más joven en la historia del Real Madrid en lograr un doblete en la final de Copa, sólo superado por Pedro Parajes, que en el año 1906 también marcó dos goles en la final de aquel año (que en realidad no fue una final, sino una liguilla). En el partido decisivo marcó dos goles con unos poquitos días menos de los que tiene ahora Rodrygo, que ha sido elegido el mejor jugador del partido -para mí, el mejor ha sido Vinicius-.

Vinicius ha estado en todo. Sobre todo, en el primer tiempo ha sido una pesadilla para Montcayola, se iba cada vez que quería. Es un jugador determinante, la pieza clave del Real Madrid (lo está siendo durante la temporada) y realmente, Rodrygo se lleva el premio por esos dos goles, pero el partido de Vinicius ha sido estratosférico.

El título número 24 para Benzema, sólo uno por detrás de Marcelo

Todo lo contrario de lo que le ha pasado a Benzema, que ha recogido el título, lo ha levantado (su título oficial número 24 con la camiseta del Real Madrid -está a uno de Marcelo-). Yo a Benzema no le puedo contar la Supercopa de 2019 porque es que no jugara el partido, es que no estaba ni convocado para el torneo. Es que ni viajó.

Benzema, 24; Marcelo, 25. Le falta solamente uno a Karim que, como digo, no ha estado en el partido ni ha aparecido. Como tampoco lo ha hecho Abde, la gran baza de Osasuna para intentar dar la sorpresa y ganar esta Copa del Rey. Un Abde al que ha hecho un marcaje extraordinario Dani Carvajal, que llevaba unos partidos titubeante, pero que realmente en esta final ha hecho un partido extraordinario.

Mucho mérito para Osasuna, que ha eliminado en el camino al Betis, Sevilla, al Athletic Club de Bilbao con el partido final decisivo en San Mamés, ha tenido que superar cuatro prórrogas para llegar a la final. También mucho mérito para el Real Madrid, que en el camino ha tenido que eliminar al Atlético de Madrid, al Barça y ha tenido que remontar un 2-0 en el Madrigal contra el Villarreal (también tuvo que remontar las eliminatorias contra el Atlético y contra el Barça) y que en una muy buena final, ha conseguido el título.

Quejas por la cercanía del partido ante el City

Ahora viene el City. Se ha quejado la gente, sobre todo Florentino, de lo apretado del calendario, que el Real Madrid apenas tiene descanso, pero bueno, es que el fútbol en el que vivimos actualmente es así. Simplemente recordar, que en el año 1999, el Manchester United ganó todos los títulos en diez días (entre el 16 y el 26 de mayo ganó la Liga, la FI Cup y ganó la Champions). O el Barça de Guardiola de la temporada 2008/2009 ganó el triplete en 14 días. Cuando aspiras a todo, evidentemente, los partidos se te acumulan.

Vamos a vivir ese partido ante el City. Tendréis vídeo analizándolo y ahí nos encontramos.