Messi: "No sé si el club hizo todo lo posible para que viniera Neymar, solo sé lo que él me contaba"

Para el capitán argentino, en el proyecto ganador que desea tener en el Barcelona hubiera encajado bien Neymar. Tiene claro que el brasileño quería regresar y que él hubiera estado encantado de recibirle de nuevo, y entiende que hubiera personas en contra por cómo se produjo su salida

"La verdad es que sí que me hubiese encantado que viniera Neymar. Entiendo a la gente que estaba en contra, es normal por lo que había pasado y por cómo se fue, cómo nos dejó. Pero a nivel deportivo para mí es uno de los mejores del mundo y tenerlo en nuestro equipo hubiese aumentado las posibilidades de conseguir los objetivos", se sinceró.

No hubo acuerdo entre Barça y PSG. "Sé lo que hablaba con Ney, lo que me contaba él de cómo iban las cosas. Tenía muchas ganas de venir. No sé si el club realmente quería o no. Por lo que yo sé, Ney tenía muchas ganas", explicó.

Quiso dejar claro, eso sí, que no pidió el fichaje de Neymar. "Se dicen tantas cosas... Pedir el fichaje, no. Obviamente, comentamos cuando escuchábamos, dábamos nuestras opiniones si era bueno o no para que viniese. Nunca dijimos que había que ficharlo. Dábamos nuestra opinión de la misma manera que pasó con Griezmann", detalló. "Obvio que no mando. Soy un jugador más. Lo único que quiero es ganar y seguir ganando títulos”.

"Obvio. Quiero ganar. Y quiero ganar en este club. Esta es mi casa. No tengo intención de moverme a ningún lado pero quiero seguir compitiendo y ganando", aseguró en una entrevista al diario Sport.

Comenta que luchar por todos los títulos y ganar cosas importantes es lo que marcará si sigue o no sigue de blaugrana. "Quiero seguir ganando cosas importantes y para mí no significa nada la cláusula o el dinero”. "Siempre dije que quiero estar en el Barcelona todo lo que pueda y hacer toda mi carrera aquí, esta es mi casa. Pero tampoco quiero tener un contrato largo y quedarme aquí sólo porque tengo un contrato. Quiero jugar, ser importante y ver que hay un proyecto ganador", ahondó en este sentido.