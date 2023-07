Mouriño: "Voy a esperar mi momento"

"Lo miro mucho, estuve en contacto con él, tuvo una evolución muy grande. Lo intento mirar, comparar, pero creo que haciendo mi trabajo yo voy por buen camino. Y voy por ese camino", expresó el futbolista en el auditorio del Metropolitano, cual fue preguntado por el defensa del Barcelona con el que algunos lo comparan.

No sabe aún cuál será su futuro más inmediato en el Atlético, si saldrá cedido o se quedará en la primera plantilla. "Estoy haciendo la pretemporada. Estoy enfocado en eso. Es mi objetivo ahora hacer la pretemporada y después lo decidirá la dirigencia. Pero estoy tranquilo y enfocado, haciendo la pretemporada para que después lo van a decidir ellos", expresó el joven de 21 años.

Al contrario que los otros tres fichajes del verano, su puesta de largo fue sin ningún dorsal. En las presentaciones del lateral izquierdo Javi Galán (lucirá el número 18), fichado al Celta hasta el 30 de junio de 2026; el central internacional turco Caglar Soyuncu (llevará el '4'), que ha llegado libre desde el Leicester City; y el defensa César Azpilicueta, incorporado por el club rojiblanco después de once años en el Chelsea (tendrá el '3'), todos tuvieron un dorsal ya asignado, porque tienen una plaza segura en la plantilla. No es el caso de Mouriño.

"Mis características son la velocidad, el uno contra uno, la agresividad y buena salida de atrás. Eso es lo que me define a mí como jugador (...). Físicamente estoy bien. Me está costando un poco con la pelota, porque es un cambio grande de Uruguay a acá, pero ya de a poco le voy agarrando el ritmo y la clase con la pelota", admitió el central, que opinó que el Atlético ha fichado "muy buenos centrales" en su posición, pero va a hacer su "trabajo".

Y esperar su "momento". "Si no llega ahora, será en otro momento", expresó Mouriño, que aún no ha conversado con Diego Simeone, su entrenador, sobre lo que quiere de él: "No tuve mucho la posibilidad de hablar con él. Me dio la bienvenida y ya habrá tiempo para hablar. Ahora, estamos entrenando fuerte y ya habrá tiempo para la semana que viene".

"Es una pretemporada dura, con exigencia. Creo que es ahora cuando se puede trabajar así, porque después, en el resto de la temporada, con partidos es difícil. Y la rampa (la cuesta que tiene diseñada el cuerpo técnico rojiblanco en Los Ángeles de San Rafael para diversos ejercicios), parece, pero no es tan dura", apuntó.

"Me he encontrado con algo muy lindo. Un club muy lindo y un grupo muy hermoso que me dio la bienvenida. Estoy muy contento de estar acá", destacó el jugador, convocado en una ocasión por la selección uruguaya, el pasado mes de junio, y al que le gusta que le llamen 'Mou'.