Mbappé: "No he tomado una decisión sobre mi futuro"

"No, no tomé mi decisión, no tomé una elección. Con el acuerdo que hice con el presidente este verano, sea cual sea mi decisión, logramos proteger a todas las partes y preservar la serenidad del club para los próximos plazos", señaló Mbappé a los medios tras la conquista del Trofeo de Campeones.

El parisino no tiene una hoja de ruta a partir de ahora e insistió que "lo más importante son los títulos" y que es lo que está "mirando" el equipo. "Nadie habla de mi situación dentro del club, no hay mucha gente interesada", zanjó.