Mantienen imputado a Asencio por difundir un vídeo de una menor

Según el auto difundido este martes por el gabinete de prensa del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, la Sección Primera de la Audiencia confirma la decisión de continuar con la investigación y desestima el sobreseimiento provisional solicitado por la defensa del canterano madridista, que figura en la causa junto con otros tres jugadores de los filiales del equipo blanco. Conforme a la investigación abierta, en junio de 2023 dos de los jugadores presuntamente grabaron la relación sexual que mantuvieron con dos chicas, una de ellas menor, en el municipio turístico de Mogán, en la que estuvo presente un tercero y cuyas imágenes, supuestamente, difundió Asencio a un contacto una vez que le llegó a su teléfono móvil.

En su recurso, la defensa del jugador del Real Madrid cuestionaba el auto del juez instructor por entender que las diligencias eran prospectivas, se había agotado el plazo de instrucción, y no existía el vídeo sexual supuestamente difundido por Asencio. El auto, entre otras consideraciones, cree precipitada la pretensión del sobreseimiento provisional y califica de "singular y no sostenible" la tesis de la defensa de inexistencia de delito por no existir el vídeo sexual objeto de la investigación. Sobre esta última cuestión, expone que "una cosa es que el vídeo como tal nunca haya existido, en cuyo caso pudiera ser abordable la tesis, y otra muy distinta que en el curso de la investigación practicada por la Policía Judicial, y más concretamente por la Brigada de delitos tecnológicos, no se haya podido recuperar una copia del vídeo que sí existió".

Añade que la existencia del vídeo y de su contenido, unido a la conducta penalmente relevante que se le atribuye al jugador, consistente en recibirlo y exhibirlo, ha quedado acreditada indiciariamente por el resultado de otras diligencias practicadas en tiempo y forma, y valorables a estos efectos. Así, alega que se dispone de la declaración testifical del amigo al que Asencio enseñó el vídeo, que explica con detalle su contenido, sin que se aprecien razones que hagan dudar de su verosimilitud, así como del examen de la Brigada de delitos tecnológicos de la Guardia Civil del teléfono del jugador.

La Audiencia señala que "es racional concluir, obviamente con la provisionalidad propia de este momento procesal", que en efecto el defensa madridista recibió en junio de 2023 en su móvil un vídeo de visualización única, que lejos de borrar, exhibe cuanto menos a otra persona, incurriendo con ello no solo en el delito de descubrimiento y revelación de secretos, que pudiera ser leve, sino también en uno de pornografía infantil castigado con prisión de uno a cinco años, por exhibir el vídeo a un tercero. Además, el auto señala que del informe de la Guardia Civil se infiere que el propio Asencio, a través de un mensaje de voz que remitió a este amigo, admitió más adelante, en septiembre, que efectivamente le había exhibido ese vídeo. Por ello, añade que con independencia del resultado de las diligencias acordadas en el auto ahora cuestionado, se dispone de momento de "suficientes evidencias" para rechazar el sobreseimiento.

El procedimiento, en el que están implicados también los canteranos Andrés García, Ferrán Ruiz y Juan Rodríguez -ninguno de ellos ahora en el Real Madrid- se inició a raíz de la denuncia presentada en Gran Canaria por una mujer tras descubrir que circulaba por WhatsApp un vídeo de su hija, de 16 años, manteniendo relaciones sexuales. Esta primera denuncia señala que las relaciones sexuales fueron consentidas, pero que fueron grabadas sin consentimiento de las jóvenes, que tiempo después supieron que esas imágenes estaban circulando en redes y aplicaciones de móvil. Poco después, la segunda mujer, mayor de edad, también denunció la difusión de un vídeo de contenido sexual que, presuntamente, habrían grabado alguno de los investigados mientras mantenían relaciones consentidas, si bien no lo fueron la grabación y posterior difusión de las imágenes.