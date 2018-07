Mandzukic ya es nuevo jugador de la Juventus por 19 millones de euros

El Atlético de Madrid anunció el traspaso del delantero Mario Mandzukic al Juventus de Turín italiano. El croata llegó al club rojiblanco el verano pasado procedente del Bayern de Múnich alemán, y durante la pasada temporada disputó 43 partidos oficiales, anotando 20 goles. Ahora ha firmado un contrato de cuatro años con el club italiano, que pagará 19 millones de euros.

La sociedad informó en una nota que dicha suma económica será dividida en tres cuotas: una de siete millones antes del próximo 1 de agosto y dos de seis millones que serán abonadas antes del 10 de agosto de 2016 y 2017. Además, el Juventus pagará otros dos millones de euros si el jugador alcanza "determinados objetivos deportivos en el curso del periodo contractual".

Mandzukic, tras pasar el reconocimiento médico para convertirse en nuevo jugador 'bianconero', aseguró que dará "lo mejor" para su nuevo equipo. El internacional, que llegó este domingo a la capital del Piamonte, se sometió a pruebas médicas en la Clinica Fornaca de Sessant y en el Instituto de Medicina del Deporte de Turín.

"Sólo puedo decir a la afición que daré lo mejor de mí, que es lo que he hecho en cada club que he estado. Lucharé por mi nueva camiseta. Sé que la Juventus tiene unos grandes aficionados y por eso estoy contento. Ésta es mi nueva casa, que no se preocupen, daré lo mejor", afirmó en declaraciones a la web juventina.

Mandzukic espera adaptarse pronto. "La ciudad es genial. He venido a Turín a jugar en dos ocasiones y me gusta la ciudad y me gusta la Juventus. Espero encontrarme bien", sentenció al respecto el atacante croata.