Luis Suárez: "Todo el mundo sabe lo que es el Madrid en el Bernabéu"

El delantero del Barcelona Luis Suárez no cree que su equipo parta con ventaja el próximo sábado, al llegar líder y con mejores sensaciones que el Real Madrid al clásico del Bernabéu.

"No voy a buscarle el hombro a Ramos"

"En este tipo de partidos, cuando parece que hay uno que llega más débil, luego se da la vuelta. Hay que salir concentrados al 150 %, porque todo el mundo sabe lo que es el Madrid en el Bernabéu", ha alertado.

El uruguayo, que la temporada pasada debutó con la camiseta azulgrana, precisamente en el feudo madridista, ya sabe los que es perder un clásico como visitante, pues aquella noche, el equipo que entonces dirigía Carlo Ancelotti les pasó por encima (3-1).

Además, en esta ocasión el conjunto azulgrana no podrá contar al cien por cien con su gran estrella, el argentino Lionel Messi, que ha estado las ocho últimas semanas recuperándose de una rotura del ligamento lateral de la rodilla izquierda y cuyo rendimiento ahora mismo es una incógnita.

"Durante los últimos días, Leo se ha entrenado con nosotros con buenas sensaciones, pero es una lesión que puede tener riesgos para el futuro. Que juegue o no dependerá de sus sensaciones, del entrenador y del cuerpo médico", ha apuntado Luis Suárez.

En cualquier caso, el delantero charrúa cree que él no es nadie para pedir al argentino que se dosifique al máximo durante el clásico para no correr riesgos: "¿Decirle a Leo cómo tiene que jugar? Es él quien me tiene qué decir a mí cómo se juegan estos partidos. Yo a él, no".

Durante la ausencia de Messi, Luis Suárez y Neymar da Silva se han echado el equipo a la espalda hasta llevarlo, con sus goles, a liderar la Liga y también su grupo de la Liga de Campeones.

"Éramos conscientes de que íbamos a estar sin Leo un par de meses y que teníamos que estar física y mentalmente muy fuertes. Estamos contentos, porque hicimos un buen trabajo, a pesar de no tener al mejor jugador el mundo", ha comentado al respecto.

Su excelente relación con Messi y Neymar está siendo una de las claves de este Barça. "Nuestra relación es muy buena, no solo dentro si no fuera del campo. No competimos entre nosotros, porque sabemos que eso es malo para el equipo y también tenemos claro que Leo es el mejor del mundo", ha explicado Luis Suárez, quien cree que la temporada que está haciendo Neymar ya lo sitúa inmediatamente por detrás del astro argentino en el escalafón.

El '9'de Salto, culé confeso desde pequeño, ha desvelado que el mejor recuerdo de los clásicos que tiene como seguidor es "el de ver los goles de Ronaldinho en el Bernabéu, por televisión". El sábado tendrá una oportunidad de emular al brasileño.

Para impedirlo, en frente tendrá a uno de los mejores defensas del fútbol mundial, el español Sergio Ramos, que probablemente tenga que jugar infiltrado a causa de la lesión que arrastra hace tiempo en el hombro.

Para Luis Suárez, el estado físico de Ramos no va a condicionar el partido: "Yo no le voy a buscar el hombro, igual que no creo que nadie vaya a buscarle la pierna a Leo, porque somos compañeros y nadie desea hacer mal a nadie".

Pase lo que pase el sábado, el delantero azulgrana, tiene claro que el resultado no decidirá nada del campeonato. "No creo que sentenciemos la Liga por sacarle 6 o 4 puntos al Madrid. Estos partidos no deciden Ligas. Aun queda mucho, y está el Atlético ahí, que también va a pelearla hasta el final", ha indicado.

Por último, Luis Suárez ha valorado el hecho de que, a partir de ahora, puede volver a jugar con la selección de su país, tras cumplir los nueve partidos de sanción que le impuso la FIFA por morder al italiano Chiellini durante el pasado Mundial. "No veía la hora de volver. Ayer definitivamente se terminó. Por fin soy libre", ha sentenciado el delantero uruguayo.