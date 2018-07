Luis Enrique: "Messi no estará al cien por cien, pero es buena noticia que esté con nosotros"

El entrenador del FC Barcelona, Luis Enrique, ha anunciado este viernes, en la previa del Clásico contra el Real Madrid en el Santiago Bernabéu, que Leo Messi está "recuperado" y que es "la gran noticia" para los azulgranas, si bien no ha querido desvelar si estará en el once inicial o en el banquillo, pues prefiere esperar a verle y hablar con él en el último entrenamiento y tomar una decisión consensuada.

"Veo entrenar a todos mis jugadores, sobre todo a los que se reincorporan tras lesión, y uno puede decidir pero repito, cada vez queda menos, no os impacientéis, son todo buenas noticias. Juegue o no juegue Messi, prefiero que juegue evidentemente, la buena noticia es que está recuperado", manifestó en rueda de prensa.

Así, que juegue de inicio o no el argentino depende de él mismo y de lo que acuerde con Luis Enrique. "Las sensaciones son positivas. Es la gran noticia para nosotros, está recuperado y en dinámica de grupo. Falta el entrenamiento de hoy, que podamos hablar y ver en qué estado se encuentra. Es evidente que no va a estar al cien por cien en el tema físico, imposible después de una lesión", argumentó.

"Es cuestión de cómo se encuentre, para nosotros es una garantía tenerle recuperado. No lo tengo todo tan planificado. Hablaré hoy con él, imagino que mañana hablaré con él, y una hora antes de que juguemos seguro que estará decidido", concluyó en este sentido.

Por otro lado, añadió que esté o no esté el '10' espera el mejor rendimiento de todos sus jugadores. Siempre espero lo mejor de mis jugadores. Como no les dije que dieran más cuando teníamos bajas, no les pediré que den menos ahora. Hay muchas jugadas en que se benefician de la presencia de Messi. Ahora que se incorporan algunos de los lesionados, a disfrutar del juego", manifestó.

"Rakitic está en la misma situación que Leo, se encuentra muy bien y hablaremos después del entrenamiento. Está bien, pero es un poco el 'feedback' que nos puedan enviar pero la noticia es que recuperamos también a Ivan, otro jugador muy importante", celebró en este sentido.

Preguntado por si le ponían 'cachondo' o 'como una moto' estos Clásicos, como comentaron Piqué e Iniesta respectivamente, se fue por otra vía. "Yo soy un 'iceberg', yo súper calmado y tranquilísimo. Estoy pasando la mejor época de mi vida como entrenador en cuanto a dormir. Hoy se lo decía a mi mujer, estoy durmiendo como los ángeles", señaló bromista.

"No veo nada feo ni violento en que piten a un jugador. Esto es fútbol y pasión, no lo veo mal siempre que no haya violencia. No sería normal ni podemos pretender es ir al Bernabéu y que no nos piten. Ese ambiente nos gusta a los jugadores. Espero que sea una buena fiesta del fútbol", detalló sobre los previsibles pitos al equipo y, en concreto, a Piqué, quien los recibe ya en los partidos con España.