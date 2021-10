Luis Enrique: "Sé más de fútbol que la mayoría"

Las críticas a la lista: "No tengo noticias de las críticas porque no leo, no os escucho... Para mí es la misma lista de siempre. No os leo porque creo que sé más de fútbol que la mayoría de vosotros y tengo más información. No hay ninguna opinión que pueda leer que me pueda interesar".

Sin un 9 en la lista: "Siempre he traído seis o siete delanteros, independientemente de que puedan jugar en varias posiciones. Me caracterizo por ir al ataque, pero se puede llegar al gol de muchas maneras y ese es el objetivo. Nosotros llegamos al gol de una manera global, no sólo con un jugador. Tenemos poco que perder y mucho que ganar".

El favoritismo de Italia: "No he visto sus partidos de clasificación para el Mundial. Nosotros queremos ser ambiciosos. Soy afortunado de tener unos jugadores con un potencial increíble. No tememos nada, pero necesitamos pelear cuando tengan la pelota porque juegan bien".

La presencia de Sergi Roberto: "Le conozco perfectamente, le hice debutar en el Barça B. Puede jugar de lateral, pero viene de interior que es su posición. Es un gran jugador que ahora le está tocando pagar algunos platos rotos".

Las críticas a Eric García: "Si no has sido criticado es que no has sido jugador de equipo grande. Le veo muy bien".

La llegada de Gavi: "Sólo le he visto un entrenamiento, pero le veo bien y hay que tener tranquilidad y paciencia. No es importante cuándo debute, sino constatar que en el futuro pueda jugar 50 partidos con la selección".

Las ausencias de Brahim, Luis Alberto y Fabian: "No me gusta hablar de los jugadores que no están, pero están bien y estos jugadores pueden volver a la selección".