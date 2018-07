Luis Enrique: "Hay gente de fuera que tiene muchas ganas que esto se tuerza"

"Veo que hay mucha gente de fuera del Barcelona que tiene muchas ganas que esto se tuerza de una vez y se reviente, pero somos como el corcho, vamos a dar guerra", ha aseverado el preparador azulgrana al ser preguntado por los silbidos que una parte de la afición del Camp Nou realizó en el último partido ante el Bayer Leverkusen.

En una rueda de prensa más ácida de lo habitual, Luis Enrique ha matizado que no ve "enemigos" dentro del club y ha subrayado que en el Barcelona lo importante es ganar, independientemente de las bajas.

"Yo no veo enemigos en el Barcelona. Nunca me escudo ni en bajas ni en las sanciones. En el Barcelona priman los resultados. A mí las bajas me interesan cero 'patatero'", ha agregado.

A la espera de conocer la lista de convocados, el primer equipo azulgrana viajará a Sevilla sin Andrés Iniesta, Adriano Correia, Rafinha Alcantara, Thomas Vermaelen y Leo Messi, unas bajas que obligan a Luis Enrique a apostar por jugadores del filial.

En este sentido, ha admitido que ambos equipos afrontan el partido en una situación "negativa" por las múltiples lesiones, "pero son situaciones que se dan a lo largo de la temporada y siempre hay equipos con la misma problemática", ha puntualizado.

En este sentido, ha considerado que el duelo en el Sánchez Pizjuán será "difícil", ya que se pondrá fin a "a una racha de siete partidos en veinte días, y hay mucho cansancio acumulado", además de las bajas.

Por ello, ha celebrado Luis Enrique el parón de selecciones que, en su opinión, es "un alivio" porque "queda tiempo para corregir según qué cosas".

Preguntado por el momento por el que pasa el Sevilla -que suma cinco puntos de dieciocho posibles-, Luis Enrique se ha mostrado sorprendido: "La situación del Sevilla refuerza la teoría de que es muy difícil ganar. Es muy difícil ser competitivo cada temporada. En el fútbol moderno, ganar cada año es muy complicado. Por eso el reto que tenemos nosotros presenta la dificultad que presenta".

El de Sevilla será el primer desplazamiento en el que la prensa no viajará junto a la expedición del primer equipo azulgrana, una decisión que el técnico respalda.

"Creo que tenéis una versión oficial. Estamos buscando profesionalizar al máximo los viajes del primer equipo. Buscamos la máxima profesionalización, la máxima tranquilidad. Es una decisión que comparto al cien por cien", ha opinado.

Por último, también se ha referido a los jugadores nominados para la próxima edición del Balón de Oro, una lista en la que no figuran jugadores como Gerard Piqué y Sergio Busquets.

"Para mi Gerard y Sergio son jugadores que merecerían entrar en esa lista. Pero no formo parte de la FIFA", ha zanjado el técnico azulgrana.