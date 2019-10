La LNFS avisa a la Federación: si insiste en controlar el fútbol sala, le llevará a los tribunales

La LNFS ha dicho que si la Federación insiste en esta intención, no les quedará otro remedio que llevarlo a los tribunales y que sean ellos quienes decidan.

Ya empieza a haber voces de jugadores históricos y leyendas del fútbol sala que empiezan a mandar sus mensajes, como Kike Boned -miembro de la Junta Directiva de laLiga- y Andreu Linares.

Este último ha dicho en Twitter: "Señor Rubiales, jamás le vi en una cancha de fútbol sala en 20 años de carrera. Nunca le vi en ningún partido ni final, ni de clubes ni selección. Entiendo que no podía, no le gustaba o simplemente no le interesaba. Y ahora que está en una silla con cargo de poder, parece que sí le interesa. Y de qué manera porque no se sienta como gestor de una entidad de todos. Llegue a un punto de encuentro, no se abstenga a hacerlo. Respete todo aquello que después de 30 años sigue incluso funcionando cada día mejor".

Por lo tanto, guerra abierta entre la Liga Nacional de Fútbol Sala y la Federación Española de Fútbol, que ya tiene otros frentes abiertos en otros aspectos.