Leo Messi: "Me hubiese gustado que Neymar estuviese hasta el final del torneo"

El capitán de la selección argentina, Leo Messi, ha lamentado la sanción de cuatro partidos a su compañero en el FC Barcelona Neymar, que no podrá jugar más en la presente Copa América de Chile, y ha resaltado que es "importantísimo" para Brasil, aunque no ha querido valorar el castigo.

"No quiero opinar. Lo único que puedo decir es que Neymar es mi amigo, lo quiero mucho, y me hubiese gustado que pudiese estar hasta el final del torneo. Hubiese sido lindo para la Copa no privarse de un jugador así. Es importantísimo para Brasil. Sé lo que significa para él estar dentro de una cancha. De la sanción no quiero opinar", declaró tras la victoria ante Jamaica (1-0).

El pasado viernes, la CONMEBOL anunciaba que Neymar había sido sancionado con cuatro partidos de suspensión por su acción con Pablo Armero al término del choque entre Brasil y Colombia, que le costó la expulsión. El delantero del FC Barcelona no podrá jugar más en este torneo.