Leo Messi conquista inesperadamente su tercer premio The Best

El delantero argentino Leo Messi, actualmente en el Inter Miami estadounidense, se ha llevado el premio 'The Best' de la FIFA al mejor futbolista masculino, el tercero que consigue el '10' tras los de 2019 y 2022, y pese a que no contaba el Mundial de Catar disputado el año pasado.

El jugador, que el año pasado también estuvo en las filas del Paris Saint-Germain francés, conquistó este reconocimiento, que une al Balón de Oro del pasado mes de octubre, por delante del delantero noruego Erling Haaland (Manchester City) y del delantero francés Kylian Mbappé (PSG).

Por otro lado, en el otro reconocimiento individual, el de 'Mejor Portero', el ganador fue también para un jugador del Manchester City, el brasileño Ederson, que se llevó por primera vez este premio al sumar 23 puntos y superar en la votación al belga Thibaut Courtois (20), del Real Madrid, y al marroquí Yassine Bounou 'Bono' (16), que este verano dejó el Sevilla para jugar en el Al Hilal saudí.

Messi, que no estuvo en la gala, conquistó su segunda Ligue 1 con el Paris Saint Germain, fue el máximo asistente de la competición y acabó en el mejor once del año de la liga francesa durante el período que cubre el premio The Best, desde el 19 de diciembre de 2022 -un día después de la final de la Copa del Mundo de 2022- hasta el 20 de agosto de 2023.