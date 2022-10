Leipzig - Real Madrid, en directo: sigue la Champions en vivo

Las bajas de Ancelotti

A los lesionados de larga duración, Ceballos y Mariano, para este encuentro se han unido tres importantes jugadores: Benzemá, Modric y Fede Valverde. Ancelotti ha desligado las bajas de la cercanía del Mundial: "La lesión existe en el fútbol. Si no te quieres lesionar te quedas en el sofá, como le digo a los míos. Te puedes lesionar en un entrenamiento, con el contacto con un compañero. No se puede hacer nada. No creo que los jugadores estén tan preocupados por esto. De momento todos quieren entrenarse, pero si alguno me dice que no quiere entrenar porque tiene miedo, que se quede en casa. Hay muchas películas buenas y series en la televisión"