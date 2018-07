Laurent Blanc: "El Real Madrid es bastante defensivo pero muy eficaz"

Laurent Blanc, entrenador del PSG, ha valorado en rueda de prensa la faceta defensiva del Real Madrid. Asegura que "es defensivo pero muy eficaz". Además ha confirmado que David Luiz no podrá disputar el partido por lesión .

El entrenador del PSG, Laurent Blanc, que mañana se enfrenta en Liga de Campeones contra el Real Madrid definió al equipo de Rafa Benítez como "voluntariamente defensivo" pero "muy eficaz". "Me parece bastante defensivo pero muy eficaz. le han metido pocos goles (...) Se dejan dominar, creo que es una táctica (...) Salen a 3.000 por hora, parece que les puedes marcar y diez segundos después te han marcado", aseguró el técnico en la rueda de prensa previa al encuentro.

"No sé si se puede comparar con el año pasado. La filosofía de Ancelotti dio resultados y la de Benítez también los ha dado. Creo que es algo voluntario. Uno no entrena al Madrid para dejarse dominar, si lo hacen todo el rato es porque está hecho a propósito", agregó.

Blanc auguró un choque de filosofías, porque indicó que la suya es la de tener el balón y tratar de crear peligro a partir del mismo. "Si vienen a dejarnos el balón lo vamos a tomar (...) Nos gusta tener el balón, lanzar las jugadas, poner al adversario en dificultad saliendo de nuestro campo. Espero que mañana gane nuestra filosofía", indicó el técnico.

Para ello, aseguró Blanc, es preciso que sean "eficaces en el ataque" porque "ellos se dejan dominar para salir al contragolpe" y, por tanto, "hay que mantener las posiciones defensivas cuando se tenga el balón".

Blanc indicó que en términos de plantilla los dos equipos son comparables, pero reconoció que hay una gran diferencia de historia y palmarés entre ambos, lo que no quiere decir que no puedan ganar. "Ellos son un gigante de Europa y nosotros no. Pero tenemos que convencernos de que podemos ganar, tenemos la calidad para hacerlo, estamos en nuestro estadio, el año pasado ganamos a grandes de Europa como el Barcelona. Tenemos que tener ambición, respetando al adversario, pero afrontándolo con confianza", comentó.

Pese a que consideró que el de mañana es "un partido fantástico" Blanc matizó que "no será decisivo" y que lo importante es "poder jugar los partidos importantes, los que te mandan a casa si pierdes". El técnico francés reconoció el peligro de Cristiano Ronaldo, "uno de los dos extraterrestres del planeta fútbol", pero señaló que no harán un plan específico para marcarlo.

"Los que estén cerca de él tendrán que tener mucho cuidado. Es un jugador que tiene todas las cualidades, es bueno con las dos piernas, marca de cabeza,... Nadie piensa que no sea uno de los mejores del mundo", afirmó el entrenador que, agregó que "lo importante es tratar de que no le llegue el balón".

Blanc reconoció que Ángel di María está "particularmente motivado" para el partido de mañana, porque el Real Madrid "le marcó en el sentido positivo, allí vivió sus mejores experiencias en Europa".

Indicó que el inicio de temporada del argentino está siendo "mediocre" porque "necesita tiempo para adaptarse a su nuevo club y a sus compañeros", pero se mostró confiado en que poco a poco irá encontrando su lugar en el equipo. El entrenador señaló que tiene a toda la plantilla a su disposición salvo al defensa brasileño David Luiz.