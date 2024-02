LaLiga gana el juicio por CVC a Real Madrid y Athletic

En un comunicado, LaLiga señaló que la sentencia afirma que no se vulneraron sus estatutos, ni la normativa aplicable en materia de gestión y administración de los derechos audiovisuales y económicos de las entidades deportivas.

Según la patronal, la resolución judicial valida que los procedimientos seguidos para la aprobación y ejecución de la operación con el fondo CVC "cumplieron con los requerimientos estatutarios y legales, incluyendo las votaciones y aprobaciones necesarias dentro de los órganos de gobierno de LaLiga".

Para LaLiga, la sentencia concluye que la operación con CVC no infringe los derechos de los clubes participantes en ésta, al argumentar que los acuerdos alcanzados "se realizaron de manera que respeta los derechos y obligaciones de los clubes, sin imponerles condiciones injustas o que alteren significativamente su participación y derechos dentro de la competición".

El organismo apunta que esto incluye la capacidad para realizar operaciones financieras y comerciales que se consideren beneficiosas para el colectivo de sus miembros, siempre respetando las leyes y reglamentaciones aplicables, como es el caso de LaLiga Impulso, aprobada definitivamente por la Asamblea de LaLiga en diciembre de 2021.

"LaLiga celebra el fallo que ratifica una vez más la legitimidad del acuerdo de los clubes con CVC, que cuenta con el apoyo de 44 clubes firmantes, y ha permitido a dichos clubes proyectar inversiones, sin contar con ayudas públicas, que de otra manera hubiesen sido inabordables y que acelerarán en 20 años el crecimiento de los clubes en términos de inversión, infraestructura, internacionalización y profesionalización, entre otros", señaló la patronal.

Tebas, satisfecho con la sentencia

"Para la Liga y para la mayoría de sus clubes supone la ratificación de que las cosas estaban bien hechas. Cuando he leído la sentencia y me la han comunicado, me he acordado del 10 de agosto del 2022, donde la Junta del Real Madrid, presidida por Florentino Pérez, sacó una nota diciendo que iba a poner una querella penal contra Javier de Jaime, de CVC, y Javier Tebas, presidente de la Liga, y fue portada de muchos periódicos", advirtió Tebas a los medios tras acudir a la presentación del proyecto 'Preparados'.

El mandatario apuntó que se ha demostrado que el acuerdo "era legal el ámbito civil y en el penal". "El mensaje es que no nos sometemos a las amenazas, a las coacciones de nadie, por muy grande que sea la persona, en este caso del presidente de Real Madrid, por muchas influencias que tenga. Nosotros haremos lo que creemos que es lo justo y lo necesario para la mayoría de los clubes, y nos defenderemos en los tribunales. Creo que es muy importante para el fútbol", apuntó.