Kroos: “Por supuesto que tengo hambre"

Toni Kroos, centrocampista que acabó con su exitosa etapa de diez años en el Real Madrid con la consecución de su sexta Liga de Campeones, y que se retirará del fútbol en activo al acabar la Eurocopa 2024, indicó este martes que decidió volver a la selección porque tiene "hambre" y quiere poner el colofón a su carrera con el título que le falta.

Insaciable

“Por supuesto que tengo hambre. Todavía tengo ganas de triunfar y ganar este torneo. Si no hubiera pensado que esto era posible no lo habría hecho", comentó Kroos en conferencia de prensa, en la que quiso quitar presión a la selección germana y consideró que antes del torneo es mejor no ser considerados favoritos al título, aunque aseveró que saben el potencial que tienen.

Para el ya exmadridista el partido inaugural del viernes ante Escocia, en el Allianz Arena de Múnich, será muy importante. "Las últimas competiciones lo han demostrado en un sentido negativo. Sería importante para el estado de ánimo aquí, para el estado de ánimo en todo el país, si pudiéramos volver a organizar con éxito un partido inaugural", comentó.

Avisados

Kroos valoró a su rival, Escocia, una selección que consideró difícil de superar, "físicamente fuerte". "Estamos más que avisado", dijo el futbolista llamado a llevar las riendas del cuadro germano en la medular junto al barcelonista Ilkay Gundogan. Además, reconoció que habló con sus compañeros del Real Madrid internacionales que perdieron ante el cuadro escocés en la fase de clasificación en Glasgow.

No cree, no obstante, que el hecho de ser uno de los líderes del equipo sea una tarea complicada. “No es un grupo difícil de liderar. Siente una gran ilusión, unas grandes ganas y ansias. No tienes que presionar a nadie", indicó Kroos, quien cuestionado sobre el inglés Jude Bellingham, afirmó que a menudo se ha preguntado "si en realidad sólo tiene 20 años. Eso sí, parece mucho más maduro, sobre todo fuera del terreno de juego. Tiene la personalidad necesaria para ser el faro de esperanza de Inglaterra”. EFE