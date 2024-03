Kroos: "¿Mi renovación? Encontraremos una solución”

LEER MÁS Kroos vuelve con la selección alemana

"El año pasado lo decidimos relativamente tarde y lo comunicamos relativamente tarde. Ya veremos, volveremos a hacer lo mismo en cuanto a los plazos. Aún estoy en el proceso de tomar una decisión, no hay trampa por ningún lado. La situación inicial es demasiado clara y mi relación con el club es demasiado buena para que haya problemas", valoró Kroos en rueda de prensa desde la concentración de la 'Mannschaft'.

El centrocampista teutón avanzó que ambas partes "están muy tranquilas" en la negociación de su contrato, que termina el 30 de junio de este año, después de renovar por un año antes de finalizar la pasada campaña. "Nos está yendo bien esta temporada., está yendo bien para mí. Encontraremos una solución satisfactoria. Lo espero por ambas partes", reveló el mediocentro.

Además, Kroos explicó que su vuelta a la selección alemana --su último partido fue en el Eurocopa 2021-- "no es tanto por razones familiares". "Si hubiera sido por razones familiares, no lo habría hecho. No querían volver a deshacerse de mí durante un tiempo", ironizó. "Sobre todo, por razones deportivas. Mi familia estuvo involucrada en esta decisión, porque por supuesto tiene un efecto. Más bien fue una de las razones en su momento para decidir que ya no seguía. La familia no fue la razón principal para volver", dijo.

"Está claro que quiero jugar esta Eurocopa en casa y luego me dedicaré al club y a mi familia. Creo que sería un poco presuntuoso decir que sólo es un éxito si ganamos el título, venimos de una época en la que sería un poco difícil formular eso. Me gustaría jugar dos eliminatorias. No está claro qué pasará después de la Eurocopa, de momento, ni siquiera tengo contrato para la próxima temporada", agregó sobre sus pensamientos para el futuro con la selección.